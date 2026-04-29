RC Lens Mercato : Mamadou Sangaré sort du silence sur son avenir

Interrogé par son coéquipier Arthur Masuaku sur son avenir au RC Lens, Mamadou Sangaré a évoqué le sujet avec légèreté sur son compte Snapchat.

Un simple échange sur Snapchat entre Arthur Masuaku et Mamadou Sangaré a suffi à relancer les discussions autour de l’avenir du milieu malien au RC Lens. Dans cette discussion relayée sur les réseaux, Arthur Masuaku, autre joueur lensois, a lancé à Sangaré une question directe sur son futur :

La réponse de Sangaré a été claire, spontanée et surtout rassurante pour les supporters lensois :

« Commence pas Arthur 😂 J’ai signé 4 ans ici donc oklm »

Un message fort sur la stabilité à Lens

Derrière l’humour, la déclaration de Mamadou Sangaré confirme une donnée essentielle : son engagement sur la durée avec le RC Lens.

Le milieu malien est effectivement lié au club artésien par un contrat longue durée jusqu’en 2030, signé lors de son arrivée à l’été 2025 afin de compenser le départ d’Andy Diouf. Et c’est une franche réussite au vu de la saison de Sangaré.

Cette réponse vient donc balayer, pour l’instant, les spéculations de départ à court terme, souvent alimentées par ses performances remarquées en Ligue 1.

Un joueur déjà essentiel dans le projet lensois

Depuis son arrivée, Sangaré s’est imposé comme une pièce importante du milieu de terrain lensois. Régulier, capable de casser les lignes et d’apporter de l’impact dans les deux surfaces, il fait partie des joueurs sur lesquels le club s’appuie pour stabiliser son entrejeu.

Son intégration rapide et son influence croissante confirment pourquoi Lens a sécurisé son contrat sur le long terme.

Lens veut construire autour de lui

Dans la continuité de sa stratégie sportive, le RC Lens privilégie la stabilité et la valorisation de ses joueurs clés plutôt que des départs rapides.

Sangaré incarne parfaitement cette logique, et nul doute qu’il sera la grosse attraction du mercato d’été côté lensois. Si le club sera en position de force avec une potentielle qualification en Ligue des Champions, il y a tout de même une obligation de vente pour 45 millions d’euros. Difficile d’imaginer Sangaré rester au club au vu des convoitises, notamment en Angleterre où les offres XXL risquent de pleuvoir…