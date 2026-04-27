La légende de l’OM Eric Di Méco n’a pas compris que l’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, ait pu se plaindre de certains de ses joueurs après le nul à Brest (3-3).

Ce soir sur RMC, Jérôme Rothen et ses consultants reviennent sur le coup de gueule de Pierre Sage après le nul à Brest (3-3). L’entraîneur du RC Lens avait fait le choix, trois jours après la qualification pour la finale de la Coupe de France contre Toulouse (4-1), de titulariser plusieurs remplaçants et de laisser ses cadres sur le banc. Ce qui s’est traduit par un 3-0 pour Brest à la pause et un Sage irrité, qui n’a pas hésité à parler de trahison concernant notamment cinq de ses habituels remplaçants. Pour la légende marseillaise Eric Di Méco, Pierre Sage s’est trompé à tous les niveaux…

« Quand tu ne joues qu’une fois par semaine et que tu veux t’offrir une finale contre Paris, tu ne fais pas tourner ! »

« Ces deux points de perdu sont pour lui. Il a fait des choix forts qui n’ont pas marché. S’ils sont remplaçants toute l’année, c’est qu’ils sont moins forts que les titulaires… J’ai été étonné de la sortie de Pierre Sage qui a dit se sentir trahi… J’espère qu’il se rend compte de la chance qu’il a d’avoir ce groupe, qui est 2e de Ligue 1. Ce qui m’a surpris, c’est que généralement, il est bon au niveau de sa communication. Là, il s’en prend à ses joueurs alors qu’ils font une saison énorme. Quand tu ne joues qu’une fois par semaine et que tu veux t’offrir une finale contre Paris, tu ne fais pas tourner ! Déjà, ça a failli mal se passer contre Toulouse (3-2)… Thauvin est capable de jouer tous les trois jours, c’est un joueur de niveau international. C’est le premier qui aurait dû être sur le terrain. Tu le mets remplaçant contre Toulouse et à Brest mais quand il rentre, il te change la physionomie du match. Il a fait une erreur. »

Le titre de champion de France est perdu pour le RC Lens mais il reste la finale de la Coupe de France contre l’OGC Nice. En cas de premier succès dans la compétition, le 23 mai, tout serait oublié, notamment ce coup de gueule à Brest qui a tant fait parler…

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : RC Lens-OGC Nice (finale de Coupe de France)