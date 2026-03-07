À LA UNE DU 7 MAR 2026
RC Lens Mercato : Sangaré à Everton pour 50 M€, le deal qui fait trembler les supporters !

Par Bastien Aubert - 7 Mar 2026, 12:31
💬 Commenter
Mamadou Sangaré (RC Lens)
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

L’excellent rendement de Mamadou Sangaré dans les rangs du RC Lens cette saison fait craindre un départ au prochain mercato hivernal.

Pour certains, il est le meilleur joueur de Ligue 1 cette saison. Mamadou Sangaré (RC Lens) a confirmé ce statut honorifique en livrant une nouvelle prestation de grande qualité jeudi à Lyon en quarts de finale de Coupe de France. Au four et au moulin, le milieu de terrain recruté l’été dernier affole les statistiques et fait déjà tourner les têtes de ses courtisans en vue du prochain mercato estival.

Un départ inéluctable pour Sangaré ?

Fan du joueur de 23 ans, Walid Acherchour se projette et semble d’ailleurs redouter qu’un club anglais de seconde zone lui mette le grappin dessus pour une somme colossale à même de convaincre le RC Lens de le laisser filer cet été.

« Sangaré est un génie du football »

« Le football c’est tellement beau et simple, c’est la recrue de la saison de L1. J’ai tellement peur du transfert à Everton à 50 millions d’euros, on aura plus le temps de regarder ses matchs », glisse le consultant coincé entre dépit et ironie sur X. Un constat partagé par le journaliste de Libération Grégory Schneider : « Mamadou Sangaré est un génie du football. Un génie. On doit apprécier chaque match où on a la chance d’avoir ce mec sous les yeux. » Au RC Lens, pour combien de temps encore ?

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France

