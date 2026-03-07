Déjà fragilisé sur le banc de l’OM, Habib Beye a été accablé par le Stade Rennais et le RC Lens.

Si Habib Beye veut la recette pour relancer l’OM, qu’il discute fort avec Franck Haise. En effet, quand le club phocéen encaisse une moyenne de deux buts par match, le Stade Rennais impressionne depuis deux matches par sa capacité à bien défendre et mettre ses adversaires hors de nuire.

Les victoires récentes face à Auxerre et Toulouse sont exemplaires : seulement 0,68 xGc à Auxerre et 0,55 xGc contre Toulouse. Ces chiffres traduisent une défense solide, capable de limiter les occasions adverses et de contrôler les matchs malgré la pression. Tout ce que rechercher Beye à l’OM.

RC Lens : un autre défi pour l’OM

Le RC Lens complique également la situation marseillaise. Après sa qualification historique à Lyon en Coupe de France, le club nordiste confirme une saison de rêve jalousée sur la Canebière. Massilia Zone en premier lieu : « Lens devrait finir devant l’OM pour la troisième fois sur les quatre dernières saisons de Ligue 1.

Lens va finir devant l’OM pour la 3eme fois sur les 4 dernières saisons de Ligue 1.



A l’heure actuelle, et sauf retournement de situation, Les Sang et Or se dirigent vers une demi de CDF. Stade de la compétition que l’OM n’a jamais atteint sous Mc Court.



La comparaison est… — Massilia Zone (@MassiliaZone) March 5, 2026

Les Sang et Or se dirigent vers une demi-finale de Coupe de France, un stade que l’OM n’a jamais atteint depuis l’ère McCourt. Cette comparaison met en lumière l’écart de performance malgré des budgets très différents, et souligne la régularité et l’efficacité de Lens dans la gestion de son effectif, même après l’avoir en partie remodelé il y a un peu plus d’un an. »

Implications pour l’OM

Le constat est aussi lucide qu’alarmant. L’OM doit trouver des solutions pour réduire les écarts défensifs, stabiliser son équipe et s’assurer de rester compétitif dans la course à la Ligue des Champions. Les deux clubs rivaux montrent qu’une défense solide et une gestion efficace des matchs sont essentielles pour atteindre des objectifs ambitieux, et Beye devra s’en inspirer pour éviter de perdre du terrain en championnat.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

08/03 : Nice-Stade Rennais (25e journée de Ligue 1)

15/03 : Stade Rennais-Lille (26e journée de Ligue 1)

22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)