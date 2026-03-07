À LA UNE DU 7 MAR 2026
[09:16]ASSE : une nouvelle pointure lancée par Kilmer pour entourer Montanier ! 
[08:48]OM Mercato : après Greenwood, Benatia prêt à refaire un gros coup en Angleterre !
[08:17]FC Nantes – Angers : Kantari valide un choix fort des supporters dans son onze 
[08:00]RC Lens : mauvaises nouvelles pour Sage avant le FC Metz 
[07:41]OM : Pavard relancé dans le onze de Beye, 5 changements en vue à Toulouse ! 
[07:22]ASSE – Red Star : on sait qui remplacera Tardieu dans le onze de Montanier 
[07:00]PSG – Monaco (1-3) : Luis Enrique sort une punchline après la défaite, un taulier parisien explose ! 
[06:00]ASSE : un énorme coup à plusieurs millions d’euros en vue, le RC Lens a montré la voie
[05:00]OM : 3 pistes se détachent pour racheter le club, un milliardaire enflamme déjà les supporters ! 
[00:00]Real Madrid : Mbappé a passé une folle nuit avec l’ex de Vinicius, des photos ont fuité !
OM : Pavard relancé dans le onze de Beye, 5 changements en vue à Toulouse ! 

Par Bastien Aubert - 7 Mar 2026, 07:41
Benjamin Pavard (OM)
Après son élimination en quart d finale de Coupe de France, l’OM retrouve le Toulouse en Ligue 1 (21h). Avec des chagements en vue dans son onze.

L’OM n’a plus le choix et doit s’imposer à Toulouse pour rester au contact du podium de Ligue 1 Pour ce faire, Habib Beye devrait  effectuer une réorganisation importante dans son one de départ au Stadium. Selon L’Équipe, pas moins de cinq titulaires seront  remplacés pour renforcer l’équilibre du onze et réagir après l’élimination en Coupe de France (2-2, 3 tab 4).

Pavard relancé à l’OM ?

Décevant depuis son arrivée à l’OM l’été dernier, Pavard retrouverait sa place dans la défense, accompagné d’Emerson Palmieri et Pierre-Emile Höjbjerg. Quinten Timber complète le milieu tandis qu’Amine Gouiri serait aligné en attaque. Ces ajustements devraient remplacer Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Arthur Vermeeren, Himad Abdelli et Pierre-Emerick Aubameyang, tous en difficulté lors de la dernière sortie marseillaise au Vélodrome contre les Violets.

Un secteur offensif dynamique

Le retour de Gouiri en attaque apporterait vitesse et créativité, offrant davantage de solutions pour percer la défense toulousaine. Cette composition offensive conserve un équilibre stratégique, capable de s’adapter aux variations du match et de surprendre l’adversaire sur les phases rapides ou sur les actions construites. La rencontre contre Toulouse constitue un test crucial pour mesurer l’efficacité des ajustements opérés par Beye et l’impact de la rotation sur la performance globale de l’équipe. Avec ces changements, l’OM espère se relancer. 

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France

