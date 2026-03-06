L’été s’annonce bouillant à Marseille. Entre incertitudes sportives, joueurs en fin de cycle et valeur marchande élevée pour certains cadres, l’OM pourrait vivre une véritable révolution… orientée pour vendre le club ?

En pleine crise, le vestiaire de l’OM est plus que jamais dans le flou pour son avenir. Selon L’Équipe, l’effectif olympien devrait connaître de profonds bouleversements cet été. Une grande partie du groupe avait été construite par le trio Pablo Longoria – Mehdi Benatia – Roberto De Zerbi, aujourd’hui dissous, et de nombreux joueurs ne savent pas encore de quoi leur avenir sera fait. Plusieurs cadres pourraient ainsi quitter le club, notamment si l’OM doit générer des liquidités sur le marché des transferts. Greenwood, valeur marchande numéro un Le cas Mason Greenwood symbolise parfaitement cette incertitude. L’attaquant anglais entretenait une relation étroite avec Roberto De Zerbi, malgré quelques piques publiques de l’entraîneur italien à son égard.

Plusieurs cadres vers la sortie

Sportivement, l’ancien joueur de Manchester United reste l’élément offensif le plus dangereux de l’OM. Mais ses statistiques récentes interrogent : il n’a marqué qu’une seule fois dans le jeu au cours du dernier mois, face à Strasbourg, en plus d’un penalty inscrit mercredi. Mercredi justement, un détail a interpellé : Greenwood est resté à l’écart du groupe à la fin de la séance de tirs au but avant de rejoindre rapidement le vestiaire. Sous contrat jusqu’en 2029 et principale valeur marchande de l’effectif, l’attaquant pourrait attirer des offres importantes. D’autant que 35 à 40 % d’un futur transfert reviendraient à Manchester United. Le Golfe apparaît déjà comme une destination possible pour l’Anglais, dont le profil reste particulier en raison de ses écarts extrasportifs.

Mais Greenwood est loin d’être le seul joueur majeur susceptible de quitter Marseille. Geronimo Rulli et Geoffrey Kondogbia, sous contrat jusqu’en 2027, ne discutent actuellement pas d’une prolongation. Pierre-Emerick Aubameyang, 36 ans, pourrait lui aussi ne pas poursuivre l’aventure malgré un contrat courant jusqu’en 2027. Même incertitude autour de Pierre-Emile Höjbjerg, lié à l’OM jusqu’en 2028, dont l’avenir reste ouvert. Le club devra également gérer plusieurs situations contractuelles complexes. Bilal Nadir, en fin de bail, devrait quitter le club. Ethan Nwaneri est quant à lui certain de retourner à Arsenal à l’issue de la saison. Les options d’achat de Benjamin Pavard (15 M€ auprès de l’Inter) et d’Arthur Vermeeren (20 M€ auprès de Leipzig) ne devraient pas être levées compte tenu de leur place actuelle dans la hiérarchie.

Le cas De Lange intrigue, Abdelli déjà sous pression

Certaines situations restent également difficiles à lire. Celle du gardien Jeffrey De Lange, par exemple. Propulsé numéro un au Parc des Princes il y a un mois et solide lors du début de parcours en Coupe, il a ensuite été relégué par Habib Beye alors que ses représentants devaient rencontrer la direction sportive pour évoquer une prolongation. Le recrutement hivernal pose aussi question. Arrivé cet hiver avec un contrat jusqu’en 2030, Himad Abdelli a vécu une première titularisation très compliquée contre Toulouse. Positionné en meneur de jeu, il a traversé un véritable calvaire, au point d’être remplacé dès la mi-temps.

Il aurait même pu être expulsé dès les premières minutes, avant de perdre son marquage sur le premier but et de multiplier les passes vers l’arrière ou directement vers l’adversaire. Les sifflets du Vélodrome ont commencé à descendre dès la 27e minute. Dans son transfert, Angers a négocié plusieurs bonus, dont un particulièrement étonnant : 750 000 euros si le milieu dispute au moins la moitié du temps de jeu de son équipe en Ligue des champions… et que l’OM remporte la compétition.

Un projet de vente de l’OM à terme ?

Dans ce contexte agité, difficile de savoir quels joueurs seront encore marseillais dans quelques mois. Certains semblent toutefois mieux placés pour rester : Nayef Aguerd, Facundo Medina – dont l’option d’achat doit obligatoirement être levée auprès de Lens –, Emerson, Igor Paixão, Quinten Timber, Timothy Weah, Hamed Junior Traoré ou encore Amine Gouiri. Mais là encore, rien n’est garanti. Si l’OM reçoit des offres importantes et a besoin de renflouer ses caisses, plusieurs de ces joueurs pourraient eux aussi être concernés par le grand ménage. D’ici la fin de saison, l’objectif reste clair : accrocher une qualification directe pour la Ligue des champions. Mais plus globalement, ce grand ménage pourrait annoncer une vente de l’OM à moyen terme. Selon Les Échos, McCourt a injecté 750 millions de dollars dans un club qui n’a jamais été bénéficiaire depuis son arrivée en 2016.

Aujourd’hui, il veut vendre. La raison n’est pas sportive : elle s’appelle Project Liberty. Le Bostonien déclare dans plusieurs interviews avoir déjà injecté des centaines de millions de dollars dans le projet, et évalue les besoins futurs en milliards pour transformer durablement l’écosystème numérique. Mis face aux pertes du club depuis dix ans, ces montants révèlent une vérité comptable simple : l’OM immobilise du capital là où McCourt veut mener sa guerre. Deux scénarios circulent aujourd’hui pour l’OM. Une cession totale aux alentours de 1,2 milliard de dollars ou l’entrée d’un investisseur minoritaire à hauteur de 30 % du capital pour environ 400 millions d’euros. Dans les deux cas, l’objectif est identique : recycler du capital vers Project Liberty sans nécessairement perdre tout ancrage dans un actif dont la valorisation continue de progresser.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)