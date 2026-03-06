OM : Ethan Nwaneri, du rêve au cauchemar !

Arrivé en grande pompe à l’Olympique de Marseille, Ethan Nwaneri incarnait l’espoir d’un renouveau, le talent brut venu d’Angleterre pour dynamiter l’attaque phocéenne. Mais en l’espace de quelques semaines, le conte de fées s’est transformé en cauchemar. Pression, défaites et désillusions se sont enchaînées, menant le jeune prodige dans une spirale difficile à enrayer. Retour sur une descente aux enfers brutale et le défi colossal qui attend Nwaneri pour relancer son aventure à Marseille.

Des débuts éclatants sous le maillot marseillais

L’histoire commence comme un rêve éveillé pour Ethan Nwaneri, prêté par Arsenal avec l’ambition d’exploser en Ligue 1. Dès son premier match, face à Lens, il illumine la pelouse du Vélodrome : victoire 3-1, gestes techniques affûtés, énergie contagieuse. Le sourire aux lèvres, il confie sa joie d’évoluer dans ce cadre mythique et annonce la couleur : il veut tout donner pour l’OM.

Sa capacité à évoluer sur plusieurs postes – milieu offensif, ailier, avant-centre – séduit supporters et observateurs. À tout juste 18 ans, sa cote grimpe en flèche, alimentant l’espoir d’un chapitre marquant sur la Canebière.

Crise à l’OM : une spirale négative pour Nwaneri

Le vent tourne brutalement dès les semaines suivantes. D’abord, une désillusion majeure : Nwaneri ne peut pas être inscrit sur la liste de Ligue des champions. L’OM tombe face à Bruges, adieu l’Europe.

Écarté du grand rendez-vous continental, le jeune anglais doit composer avec un contexte tendu. La crise s’installe à Marseille. Son entrée face au Paris FC ne suffit pas à convaincre (2-2), puis arrive un match de Coupe de France contre Rennes. L’OM s’impose, mais Nwaneri écope d’un avertissement après une faute sévère, frôlant l’exclusion. Remplacé dès la mi-temps, la confiance du staff commence à vaciller.

La gifle subie face au PSG, lourd revers 5-0, marque un nouveau coup d’arrêt. Encore remplacé à la pause, Nwaneri voit son temps de jeu fondre, puis une succession de matches sans briller s’enchaîne. Sur le banc contre Strasbourg, timide lors du fiasco à Brest, il sort enfin de sa spirale lors d’un Olympico capital, offrant une passe décisive à Aubameyang. Mais ce regain n’aura été qu’un éclair dans la tempête.

Elimination prématurée en Ligue des champions après le revers face à Bruges

après le revers face à Bruges Match houleux vs Rennes : avertissement, remplacé à la mi-temps

Déroute contre le PSG, nouveau remplacement dès la pause

Perte de titularisation, confiance écornée au fil des rencontres

Une lueur d’espoir lors de la victoire contre Lyon, grâce à sa passe décisive

Le tournant dramatique en Coupe de France

Point culminant de ce calvaire : les quarts de finale de la Coupe de France. Nwaneri démarre sur le banc, puis entre à la pause dans l’espoir d’apporter du sang frais. Les minutes passent, la tension monte. La séance des tirs au but s’annonce décisive pour sauver la saison marseillaise.

Sous un Vélodrome en ébullition, les regards convergent vers lui. Il s’avance pour frapper un penalty qui pourrait changer la donne. Le ballon file… largement au-dessus. La désillusion est totale. Nwaneri s’effondre, en larmes, alors que ses coéquipiers viennent le consoler. C’est le symbole d’une aventure qui tourne mal, et sans doute le moment le plus cruel vécu par ce jeune joueur au tempérament déjà marqué.

La défaite contre Toulouse laisse l’OM sur le carreau. Le coach Habib Beye, conscient du drame personnel vécu par Nwaneri, choisit l’apaisement : il rappelle la difficulté de l’exercice, défend la prise de responsabilité de son joueur, évite de jeter la pierre. Un geste fort, dans cette tempête émotionnelle.

Quelle suite pour le jeune Anglais ?

Aujourd’hui, Ethan Nwaneri est au pied du mur. Son prêt à Marseille ne doit pas se solder par une impasse, ni entamer la suite de sa carrière. Les dix matches qui restent en Ligue 1 seront cruciaux pour restaurer l’image et la confiance du jeune international U21 anglais.

Là où son talent n’a jamais été remis en cause, c’est désormais son mental qui doit parler. L’apprentissage du haut niveau peut être brutal : la gestion de la pression et des échecs devient un passage obligé. S’il sait rebondir, il pourra compter sur l’expérience de cadres comme Aubameyang (voir profil de l’attaquant international gabonais) pour retrouver le sourire et redevenir acteur de sa destinée.

Ce coup d’arrêt pourrait même devenir un déclic, à condition de transformer la douleur en énergie positive. Toutes les composantes du club, du staff aux supporters, espèrent désormais voir Nwaneri, encore si jeune, relever la tête et prouver que rien n’est jamais écrit d’avance, même après un penalty raté.