OM Mercato : un attaquant a dit oui pour rejoindre Marseille !

L’OM active déjà ses pistes offensives pour le prochain mercato estival, et un nom venu d’Italie est sorti depuis plusieurs jours.

Le mercato de l’OM s’annonce particulièrement animé après une saison marquée par des objectifs européens manqués et des ajustements budgétaires à venir. Dans ce contexte, le club phocéen anticipe déjà plusieurs départs potentiels dans son secteur offensif et explore activement le marché italien pour se renforcer.

Parmi les pistes étudiées, celle menant à Mattia Zaccagni revient avec insistance. L’ailier gauche et capitaine de la Lazio Rome, âgé de 30 ans, fait partie des joueurs suivis par la cellule de recrutement marseillaise pour dynamiser le couloir offensif gauche.

Selon plusieurs médias italiens, dont Il Messaggero, le joueur ne serait pas fermé à un départ cet été et verrait d’un bon œil une arrivée en Ligue 1, avec l’OM comme destination privilégiée potentielle. Sous contrat avec la Lazio jusqu’en 2029, Zaccagni sort d’une saison en demi-teinte (4 buts et 1 passe dé en 30 matchs) marquée par des blessures, ce qui pourrait faciliter une ouverture au départ malgré une situation contractuelle solide.

🔁ℹ️ L’OM s’est renseigné sur Mattia Zaccagni (30 ans – Lazio).



L’ailier gauche pourrait devenir une option en cas de départ d’Igor Paixão lors du prochain mercato.



👉 12 M€ pour ce profil, ça vaut le coup ?



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L’OM en reconstruction offensive

Cette piste s’inscrit dans un contexte plus large de remaniement offensif du côté marseillais. Plusieurs départs majeurs sont évoqués, notamment Mason Greenwood, ce qui pousse la direction à anticiper et à sécuriser des profils expérimentés capables d’apporter immédiatement de la créativité et de la percussion sur les ailes.

Zaccagni est justement apprécié pour sa capacité à éliminer en un contre un, sa qualité de centre et son expérience en Serie A et en sélection italienne. À Marseille, il pourrait être mis en concurrence avec Hamed Junior Traoré sur l’aile gauche, encore plus si Igor Paixão venait à s’en aller.

Un dossier encore ouvert mais suivi de près

Si aucun accord n’est encore engagé, le dossier reste actif et suivi de près par l’OM. La concurrence d’autres clubs italiens pourrait toutefois compliquer l’opération, même si l’intérêt mutuel entre le joueur et Marseille semble réel à ce stade.

Le montant évoqué pour un éventuel transfert resterait relativement accessible pour un joueur de ce profil, autour de la douzaine de millions d’euros selon certaines estimations de marché.