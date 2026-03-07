Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Alors que l’OM traverse une crise sportive et de gouvernance, les rumeurs de vente repartent de plus belle. Trois options semblent se détacher.

Le feuilleton de la vente de l’OM n’en finit plus de faire parler. Depuis plusieurs mois, Frank McCourt cherche à renforcer la structure financière du club et rêve d’attirer de puissants investisseurs. Selon Les Échos et Media Foot, plusieurs pistes se dégagent aujourd’hui… dont celle d’un milliardaire très connu dans la cité phocéenne.

L’Arabie saoudite, la rumeur qui ne meurt jamais

Depuis plusieurs années, l’Arabie saoudite investit massivement dans le football mondial. Le royaume a déjà frappé un grand coup en rachetant Newcastle et en attirant de nombreuses stars dans son championnat, comme Cristiano Ronaldo. Forcément, l’OM a souvent été associé à cette puissance financière. À plusieurs reprises, la rumeur d’un intérêt saoudien pour le club marseillais a circulé. Le clan McCourt a toujours calmé le jeu, démentant ces informations. Mais dans un marché où les investissements explosent, cette piste reste régulièrement évoquée. D’autant plus que l’homme d’affaires américain attendrait près de 1,2 milliard d’euros pour discuter d’une éventuelle vente.

La solution américaine, la plus logique

Autre scénario crédible : l’arrivée d’un fonds d’investissement venu des États-Unis. Aujourd’hui, une grande partie des rachats de clubs européens implique des capitaux américains. Et sur ce terrain, McCourt dispose d’un réseau très solide et il a forcément pignon sur rue de par ses origines. L’homme d’affaires a construit l’essentiel de sa carrière outre-Atlantique et pourrait convaincre un partenaire financier de rejoindre l’aventure marseillaise. Un modèle déjà adopté par de nombreux clubs européens ces dernières années. Mais à quel prix ?

Rodolphe Saadé, le rêve des supporters

La piste qui excite le plus les supporters de l’OM mène à un nom bien connu à Marseille : Rodolphe Saadé. Le patron du géant maritime CMA CGM est déjà un partenaire majeur du club phocéen et entretient un lien très fort avec la ville. Puissant, influent et profondément attaché à la cité phocéenne, il incarne pour beaucoup le repreneur idéal. Dans l’imaginaire des fans locaux, certains n’hésitent même pas à voir en lui le successeur moderne de Bernard Tapie, figure légendaire du club. Reste une grande inconnue : Saadé a-t-il réellement l’envie de franchir le pas et de prendre les commandes de l’Olympique de Marseille ? Aujourd’hui, rien ne l’indique concrètement.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France