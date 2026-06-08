OM Mercato : l’après-Greenwood déjà contrarié par l’Angleterre ?

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’Olympique de Marseille pourrait bien voir une piste offensive se compliquer sérieusement. Alors que le départ de Mason Greenwood reste l’un des grands dossiers de l’été, Grégory Lorenzi doit déjà réfléchir à son possible successeur. Et parmi les noms évoqués, celui d’Ilan Kebbal avait de quoi séduire.

Mais l’OM n’est pas seul sur le coup. Selon Pete O’Rourke, correspondant mercato pour Football Insider, Brentford et Ipswich feraient partie des nombreux clubs intéressés par l’attaquant du Paris FC. Plus problématique encore pour Marseille : l’international algérien serait désireux de rejoindre la Premier League.

Ilan Kebbal plaît en Angleterre

Auteur d’une belle saison avec le Paris FC, Ilan Kebbal a forcément attiré les regards. Technique, créatif, capable de jouer entre les lignes et de faire des différences dans les petits espaces, le joueur de 26 ans possède un profil qui plaît sur le marché.

Brentford et Ipswich seraient notamment attentifs à sa situation. Deux clubs anglais capables de proposer un projet attractif, une exposition importante et surtout l’accès à la Premier League, un championnat qui fait rêver de nombreux joueurs.

Pour l’OM, cette concurrence anglaise représente un vrai obstacle. Marseille garde un pouvoir d’attraction fort, mais rivaliser avec la Premier League reste toujours compliqué, notamment sur le plan financier.

Une piste évoquée pour l’après-Greenwood

Le nom d’Ilan Kebbal avait été avancé comme une piste intéressante en cas de départ de Mason Greenwood. L’Anglais pourrait permettre à l’OM de récupérer une somme importante cet été, mais son départ créerait aussi un vide offensif majeur.

Dans ce contexte, Kebbal apparaissait comme une idée maligne. Moins coûteux que d’autres profils offensifs, natif de Marseille, doté d’une vraie qualité technique, l’attaquant du Paris FC pouvait représenter une opportunité cohérente pour Grégory Lorenzi.

Son profil correspond à certains besoins olympiens : de la créativité, de la percussion, de la personnalité et une capacité à évoluer dans plusieurs zones offensives. Mais encore faut-il convaincre le joueur de privilégier Marseille à l’Angleterre.

La Premier League, un danger pour l’OM

Le principal problème pour l’OM est là. Si Ilan Kebbal souhaite réellement découvrir la Premier League, le dossier devient beaucoup plus compliqué. Même des clubs de milieu ou de bas de tableau anglais disposent souvent d’une force financière supérieure à celle des clubs français.

Brentford et Ipswich peuvent proposer des salaires élevés, un championnat ultra-médiatisé et une progression sportive rapide. Pour un joueur qui a brillé en France et qui veut franchir un cap, l’appel de l’Angleterre peut être difficile à refuser.

Marseille peut mettre en avant son histoire, son stade, son public et son environnement unique. Mais sur un dossier de ce type, la concurrence anglaise peut rapidement faire grimper les enchères.

Lorenzi doit déjà regarder ailleurs ?

Pour Grégory Lorenzi, ce dossier ressemble donc à un premier avertissement. L’OM aura besoin d’anticiper plusieurs scénarios, notamment si Mason Greenwood venait à quitter le club. Ilan Kebbal peut rester une piste séduisante, mais elle ne sera pas simple à boucler.

Le dirigeant marseillais devra éviter de perdre trop de temps si la volonté du joueur est clairement tournée vers la Premier League. Dans un mercato où l’OM doit reconstruire intelligemment, chaque choix comptera.

Kebbal possède des qualités, mais Marseille ne peut pas se permettre d’attendre indéfiniment un joueur fortement courtisé ailleurs.

Un vrai coup dur pour l’OM ?

Pour l’instant, rien n’est totalement fermé. L’OM peut encore tenter sa chance, surtout si le départ de Greenwood se confirme et si le club dispose d’une enveloppe plus confortable. Mais l’intérêt venu d’Angleterre change clairement la donne.

Ilan Kebbal n’est plus seulement une belle opportunité de Ligue 1. Il devient un dossier concurrentiel, avec des clubs anglais en embuscade et un joueur visiblement tenté par la Premier League.

Pour Grégory Lorenzi, le message est clair : si l’OM veut vraiment faire de Kebbal une piste sérieuse pour l’après-Greenwood, il faudra vite passer à l’action. Sinon, Marseille pourrait voir cette opportunité lui filer sous le nez avant même d’avoir réellement commencé les négociations.