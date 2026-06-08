OM Mercato : Marseille a déjà pris une décision forte avec sa première recrue !

L’OM a déjà un plan précis en tête pour accompagner la progression de Sacha Lung.

Comme révélé par Onze Mondial, puis confirmé par Foot Mercato, Sacha Lung devrait s’engager librement ce lundi avec l’Olympique de Marseille et devenir ainsi la première recrue estivale du club phocéen. Le jeune défenseur central français arrive en provenance du RC Strasbourg, où il était en fin de contrat.

Lung jouera d’abord avec l’équipe réserve de l’OM

Mais Sacha Lung ne devrait pas intégrer immédiatement l’équipe première marseillaise. Selon Onze Mondial et Massilia Zone, le joueur de 18 ans évoluerait dans un premier temps avec la Pro 2 de l’OM afin de poursuivre sa progression.

Le futur Olympien devrait néanmoins avoir l’occasion de se montrer rapidement. Il est en effet attendu avec le groupe professionnel lors de la préparation estivale, où il tentera de convaincre le staff marseillais de lui accorder sa chance au plus haut niveau.