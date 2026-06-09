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FRANCE

OM : Rodolphe Saadé frappe un énorme coup sur le marché, un signal fort avant un possible rachat ?

Par Bastien Aubert - 9 Juin 2026, 14:20
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Rodolphe Saadé

Cité comme repreneur potentiel de l’OM, Rodolphe Saadé a frappé un énorme coup sur le marché.

Le nom de Rodolphe Saadé revient avec insistance autour de l’OM. Et alors que l’homme d’affaires franco-libanais est régulièrement cité parmi les repreneurs potentiels du club phocéen, son groupe vient de réaliser une opération majeure dans le paysage médiatique et sportif français.

CMA CGM finalise l’acquisition de RMC Sport

En effet, CMA Media, filiale de CMA CGM dirigé par Rodolphe Saadé, est en passe de finaliser l’acquisition de RMC Sport. Une annonce qui marque une nouvelle étape dans l’expansion rapide de son empire médiatique. Déjà propriétaire de plusieurs médias comme BFM TV, RMC ou encore La Tribune, le groupe CMA Media continue ainsi de renforcer sa présence dans le paysage audiovisuel français. Cette nouvelle acquisition confirme une stratégie claire : investir massivement dans les contenus à forte audience, notamment le sport.

Selon Ozap, cette opération s’inscrit dans une volonté de développer les activités d’abonnement et de diversification des revenus autour du sport. Le groupe mise sur la capacité des compétitions sportives à générer de l’engagement en direct et à fidéliser des communautés de fans. Un virage stratégique important, notamment après la perte progressive de plusieurs droits majeurs par RMC Sport ces dernières années. La chaîne conserve aujourd’hui principalement les sports de combat et notamment l’UFC, dont le contrat court jusqu’en 2027.

Une présence accrue dans l’univers du sport ?

Cette montée en puissance de CMA Media dans le secteur du sport intervient dans un contexte où le nom de Rodolphe Saadé est régulièrement associé à une éventuelle prise de contrôle de l’OM. Si aucune négociation officielle n’a été confirmée à ce stade concernant le club phocéen, cette nouvelle opération est perçue comme un signal fort de la stratégie globale du groupe. L’investissement dans les médias sportifs pourrait en effet renforcer la cohérence d’un futur projet autour du football, et notamment de l’OM.

Dans un environnement où les clubs de football deviennent de plus en plus liés aux grands groupes industriels et médiatiques, cette acquisition alimente forcément les spéculations. D’autant plus que Marseille reste un actif extrêmement attractif sur le plan économique et populaire. Reste désormais à savoir si cette offensive dans les médias sportifs constitue une simple stratégie d’expansion ou une étape préparatoire à une implication encore plus directe dans le football français. Une chose est sûre : le nom de Rodolphe Saadé continue de prendre de l’ampleur dans l’écosystème du sport et pourrait bien s’imposer comme l’un des acteurs majeurs des prochaines années.

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