Si Sacha Lung (18 ans) s’est bel et bien engagé avec l’OM, d’autres renforts pourraient emboiter le pas du jeune défenseur du RC Strasbourg à Marseille.

L’OM continue de préparer l’avenir. Alors que le mercato s’annonce particulièrement animé autour du passage devant la DNCG le 18 juin prochain, le club phocéen vient d’enregistrer une nouvelle signature prometteuse. Et ce n’est peut-être qu’un début.

Lung, première recrue estivale de l’OM

Selon Valentin GDS, du FC Marseille, Sacha Lung a officiellement signé son premier contrat professionnel avec l’OM. Le jeune défenseur, arrivé en provenance du RC Strasbourg, se serait engagé jusqu’en 2030 avec le club marseillais. Une marque de confiance importante de la part de la direction olympienne, qui poursuit sa stratégie de valorisation des jeunes talents. Dans un premier temps, Sacha Lung devrait intégrer le groupe Pro 2 afin de poursuivre sa progression dans un environnement plus exigeant.

Mais l’histoire pourrait rapidement s’accélérer pour lui. Toujours selon la même source, le défenseur pourrait être convoqué avec l’équipe première lors de la préparation estivale. Et il ne serait pas le seul. Plusieurs jeunes joueurs du centre de formation de l’OM sont également susceptibles de profiter de cette période pour convaincre le futur staff de Bruno Genesio.

Cinq jeunes intégrés à la préparation estivale ?

Parmi eux figurent notamment Nohoum Kamissoko, Ange Lago, Victor Joseph, Ugo Lamarre et Antoine Valero. Des profils qui ont déjà commencé à se faire remarquer ces derniers mois et qui espèrent désormais franchir un nouveau cap. L’intérêt de cette préparation estivale est évident. Entre les départs potentiels, les ajustements d’effectif et la volonté de Bruno Genesio d’évaluer l’ensemble des ressources de l’OM, plusieurs places pourraient être à prendre dans la rotation marseillaise.

Ces jeunes talents ont d’ailleurs déjà eu l’occasion de montrer certaines de leurs qualités en fin de saison sous les ordres d’Habib Beye. Même si leur temps de jeu est resté limité, leurs prestations ont attiré l’attention des observateurs internes. Dans un contexte où l’OM doit composer avec des contraintes financières tout en restant ambitieux sportivement, l’émergence de joueurs issus de la formation représente une opportunité précieuse et silencieuse. Au-delà des recrues attendues sur le marché, certains renforts pourraient donc déjà se trouver à l’intérieur même du club.