Officialisé par l’OM il y a une dizaine de jours, le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi pourrait coûter cher au club phocéen avant même d’avoir pris ses fonctions.

L’arrivée de Grégory Lorenzi à l’OM devait symboliser le début d’un nouveau cycle. Mais les coulisses de sa nomination pourraient finalement déboucher sur un bras de fer judiciaire particulièrement coûteux.

Lorenzi risque de coûter cher à l’OM

Selon Ouest-France, l’OM et l’OGC Nice devraient prochainement se retrouver devant les tribunaux afin de régler le litige entourant le dirigeant. Au cœur du dossier : un engagement pris par Lorenzi auprès du club azuréen. Le dirigeant aurait donné sa parole aux Niçois pour occuper le poste de directeur sportif en cas de maintien du Gym en Ligue 1. Mais entre-temps, Marseille est passé à l’action. Séduits par son profil, les dirigeants de l’OM ont décidé de lui confier exactement les mêmes fonctions, provoquant une situation particulièrement délicate entre les différentes parties. Désormais, le contentieux semble se diriger vers une issue judiciaire. Et sauf retournement de situation majeur, le club marseillais pourrait être contraint de verser des indemnités importantes afin de mettre un terme au conflit.

En vente, l’OGC Nice ne fera aucun cadeau

Une perspective qui tombe au plus mauvais moment pour l’OM, déjà engagé dans un mercato estival crucial et dans la construction de son nouvel organigramme sportif. Pour Stéphane Richard et les décideurs marseillais, cette affaire représente un contretemps inattendu alors que toutes les énergies étaient censées être concentrées sur le recrutement et la préparation de la saison prochaine. Le dossier reste toutefois ouvert et les discussions pourraient encore permettre d’éviter une longue procédure. Mais aujourd’hui, la tendance semble plutôt aller vers un règlement financier : en plein processus de vente, le Gym ne fera aucun cadeau à l’OM.