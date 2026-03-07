Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Le RC Lens, qui entend se rapprocher du PSG avec la réception du FC Metz (dimanche, 15h), voit un adversaire renforcer par deux retours de joueurs-clés.

Le RC Lens reçoit le FC Metz dimanche à 15h avec l’ambition de se rapprocher du PSG, battu hier au Parc par l’AS Monaco (1-3). Les Grenats ne se présenteront pas à Bollaert en victimes expiatoires.

Hein et Deminguet de retour à Metz

Si Benjamin Stambouli reste absent, L’Équipe affirme que le club lorrain récupère Gauthier Hein et Jessy Deminguet, deux cadres du milieu capables de créer le jeu et d’organiser les transitions offensives. Ces retours compliquent la tâche pour RC Lens, qui devra trouver les solutions tactiques pour contenir le duo messin et empêcher Metz de reproduire sa performance de l’aller.

L’heure de la revanche pour le RC Lens ?

Avec ce match, RC Lens affronte un test important avant les prochaines échéances et la lutte pour la Ligue des Champions. Ce match pourrait confirmer la solidité des Sang et Or face à un adversaire qui avait l’un des rares à leur avoir fait mordre la poussière à l’aller. L’heure de la revanche a enfin sonné pour le Racing, dans un stade Bollaert qui affichera encore une fois complet.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France