RC Lens : des nouvelles vraiment pas réjouissantes pour Saïd, blessé face à l’OL

Avec 7 absents au total face à l’OL en Coupe de France, le RC Lens attend des nouvelles positives avant d’affronter le FC Metz. Et Pierre Sage n’a pas forcément rassuré pour Wesley Saïd, blessé à l’échauffement.

Ce jeudi soir, le RC Lens a vécu une folle soirée du côté de Décines-Charpieu. Face à l’OL en quart de finale de la Coupe de France, le club artésien menait déjà 2-0 au bout de 45 minutes, avant de baisser un peu le pied en seconde et concéder une égalisation dans le temps additionnel. La faute surtout, il faut le dire, à une mauvaise sortie de Risser. Mais le gardien lensois s’est rattrapé de la meilleure des manières en repoussant le penalty de Niakhaté lors de la séance de tirs au but, avant que Thauvin ne donne la qualification aux Sang et Or.

Le RC Lens décimé contre Metz ?

Ce n’était pas du tout gagné d’avance, surtout lorsque l’on a appris le forfait de dernière minute de Wesley Saïd, joueur majeur du onze de Pierre Sage. En effet, le meilleur buteur lensois cette saison souffre d’une blessure aux ischios jambiers et Sage n’a pas voulu se prononcer sur la durée de l’absence de son joueur après la rencontre, comme le rapporte La Voix du Nord. Un silence pas forcément réjouissant, peut-on penser.

Cela dépendra évidemment de la gravité, mais on se rappelle que Samson Baidoo a manqué les 7 des 8 derniers matchs du RC Lens pour cause de blessure aux ischios. On peut donc craindre une indisponibilité qui dure pour Saïd, lui qui avait été épargné par les blessures jusqu’ici…

Un gros coup dur pour le RC Lens, qui devra affronter le FC Metz ce dimanche avec un effectif plus que diminué. Car, en plus de Saïd, Gurtner, Gradit, Baidoo, Antonio, Aguilar, et Saint-Maximin étaient également absents. Arthur Masuaku, remplaçant d’Udol à gauche, manquera à l’appel face aux Grenats étant donné qu’il a reçu un carton rouge sans même être entré en jeu contre Lyon. Reste à voir si Pierre Sage apportera des nouvelles positives lors de sa conférence de presse ce samedi après-midi.