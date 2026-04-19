RC Lens Mercato : ça se bouscule pour Baidoo, Leca a déjà donné une réponse

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Tout juste revenu de blessure, Samson Baidoo attire beaucoup de convoitises, mais le RC Lens veut rester fort.

Même s’il était absent depuis plusieurs semaines, Samson Baidoo est en train de devenir l’un des noms les plus suivis du marché des transferts côté RC Lens. Selon des sources de GIVEMESPORT, l’Autrichien de 22 ans attire désormais l’attention de deux cadors de Serie A : l’Inter Milan et la Juventus.

Arrivé à Lens à l’été dernier en provenance du Red Bull Salzbourg pour environ 8 millions d’euros, le défenseur s’est rapidement imposé comme un élément clé de l’arrière-garde lensoise, moins ces dernières semaines en raison de son absence.

Une montée en puissance rapide en Ligue 1

En seulement une saison, Baidoo a disputé 19 matchs de Ligue 1 et inscrit deux buts. Son impact dépasse largement les statistiques offensives : il est devenu un pilier du système défensif lensois, reconnu pour sa sérénité balle au pied et sa capacité à évoluer des deux côtés de la défense centrale.

Les chiffres confirment son importance :

Avec Baidoo titulaire : environ 2,4 points par match

Sans lui : chute à environ 1,6 point par match

Ces données illustrent son rôle structurant dans l’équilibre de l’équipe, alors qu’il vient seulement de revenir lors de la victoire face à Toulouse (3-2) après plusieurs semaines d’absence.

Inter et Juventus en embuscade

En Italie, les deux géants surveillent de près son évolution.

À l’Inter, la situation de certains cadres défensifs, notamment en cas de départ d’éléments majeurs, pousse le club à anticiper le futur. Du côté de la Juventus, malgré un effectif déjà fourni (Bremer, Gatti, Kalulu ou Kelly), les dirigeants souhaitent renforcer encore la charnière centrale.

Les Bianconeri suivent Baidoo depuis plusieurs mois et continuent d’évaluer le marché avant de passer à l’action.

La Premier League également attentive

L’intérêt ne se limite pas à l’Italie. Plusieurs clubs de Premier League suivent également le défenseur autrichien, déjà repéré plus tôt par Brighton ou Bournemouth. Des prises de contact ont été évoquées en coulisses, sans offre concrète pour l’instant.

Son profil polyvalent, sa maturité et son expérience européenne acquise à Salzbourg (72 matchs toutes compétitions confondues) renforcent son attractivité.

Lens en position de force

Malgré cet intérêt grandissant, le RC Lens, via son directeur sportif Jean-Louis Leca, n’est pas pressé de vendre. Sous contrat jusqu’en 2030, Baidoo est considéré comme un joueur central du projet sportif.

Sa valeur est désormais estimée à plus de 30 millions d’euros, soit près de quatre fois son prix d’achat initial.

Le club nordiste, toujours ambitieux en Ligue 1 et tout proche d’officialiser son retour en Ligue des Champions, pourrait toutefois difficilement ignorer une offre majeure cet été.