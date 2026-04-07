La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Actuellement blessé, ce qui agace quelque peu Pierre Sage au RC Lens, Samson Baidoo (22 ans) pourrait revenir et rapporter gros au mercato.

Samson Baidoo connaît une ascension fulgurante au RC Lens depuis son arrivée du RB Salzbourg. À seulement 22 ans, le défenseur central autrichien d’origine ghanéenne est devenu un élément clé de Pierre Sage, impressionnant par sa solidité défensive et sa capacité à relancer proprement le ballon. Sa blessure aux ischio-jambiers, survenue en mars, a quelque peu freiné sa dynamique, mais Pierre Sage et le staff du RC Lens restent confiants pour son retour malgré de l’agacement.

50 M€ pour Baidoo au Mercato ?

La priorité reste la récupération complète, avant d’évaluer son temps de jeu lors des prochaines rencontres. Mais les clubs européens sont déjà à l’affût. Selon Africafoot, Manchester City et Liverpool ont déjà manifesté leur intérêt pour le joueur, séduits par ses 20 apparitions solides cette saison. Conscient de tenir un futur cadre mondial, le RC Lens pourrait faire grimper les enchères au-delà de sa valeur actuelle de 25 millions d’euros, avec une possibilité d’atteindre les 50 millions d’euros.

Un retour à scruter de près

Sous contrat jusqu’en 2030, Baidoo représente l’un des atouts les plus précieux du club pour le mercato estival. Son départ potentiel offrirait au RC Lens une marge financière importante pour renforcer l’effectif, tout en confirmant la qualité de sa cellule de recrutement et son rôle dans la construction d’une équipe compétitive calibrée pour la Ligue des Champions. Les prochaines semaines s’annoncent cruciales, notamment pour savoir comment il guérit de sa blessure.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France