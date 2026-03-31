Après avoir changé d’agent récemment, Robin Risser (21 ans) est, selon nos informations, sur la liste des départs du RC Lens au mercato.

Le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes que les lignes bougent déjà du côté du RC Lens. Et selon les informations de But!, un dossier est en train de se structurer en coulisses : celui de Robin Risser. À seulement 21 ans, le joueur ferait désormais partie des éléments susceptibles de quitter le club dans les prochains mois. Une décision loin d’être anodine, mais mûrement réfléchie par la direction sportive menée par Jean-Louis Leca.

Un changement d’agent qui change tout ?

Premier indice fort : le récent changement de représentation du joueur (début mars ?). Risser a quitté Carmenta pour rejoindre ESN, une agence bien plus influente sur le marché international. Une structure qui gère notamment des joueurs comme Mike Maignan (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ou encore Jules Koundé (FC Barcelone). Un signal clair : l’objectif est d’ouvrir des portes, notamment à l’étranger. D’ailleurs, plus de la moitié des joueurs de cette agence évoluent hors de France. Une tendance qui renforce l’hypothèse d’un départ à l’international pour le gardien du RC Lens.

L’Angleterre déjà en approche

Toujours selon nos informations, le profil de Risser a déjà été proposé à plusieurs clubs anglais. Pour l’instant, aucune offre concrète n’a été formulée, mais le processus est lancé. En interne, le RC Lens espère désormais recevoir une proposition intéressante pour enclencher un transfert. Objectif : réaliser une belle opération financière. Car un détail compte : une part de la plus-value (40% ?) sera reversée au RC Strasbourg, son ancien club. De quoi pousser le RC Lens à maximiser le montant d’une éventuelle vente.

Un potentiel certain mais quelques doutes

Si le talent de Risser ne fait aucun doute, certaines limites observées récemment, que ce soit en match ou à l’entraînement, auraient semé le doute. Ajouté à une cote encore élevée sur le marché, ce contexte pousse le club à envisager sérieusement un départ dès cet été. Rien n’est encore bouclé, mais les signaux sont au vert pour un transfert. Le RC Lens avance discrètement… mais efficacement. En coulisses, le plan est clair : transformer un talent prometteur en opération gagnante.

Bastien Aubert

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France