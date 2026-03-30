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[18:13]RC Lens Mercato : Risser prend une décision radicale, départ en vue ?
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FRANCE

RC Lens Mercato : Risser prend une décision radicale, départ en vue ?

Par Raphaël Nouet - 30 Mar 2026, 18:13
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Le gardien du RC Lens, Robin Risser, lors d'un match à Bollaert.
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non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Auteur d’une saison éblouissante avec le RC Lens, où il est arrivé l’été dernier, Robin Risser vient de changer d’agent, optant pour le même que Mike Maignan (AC Milan).

Pour Robin Risser, la saison 2025-26 est inespérée. Après deux années de prêt, à Dijon puis au Red Star, le gardien a quitté Strasbourg l’été dernier pour s’engager avec le RC Lens moyennant 3 M€. Malgré son jeune âge (21 ans), il a mis très peu de temps à s’imposer chez les Sang et Or, au point de faire l’unanimité. Ses prestations ont été tellement bonnes qu’il a été question d’une convocation en équipe de France A lors de cette trêve internationale. Mais Didier Deschamps a préféré faire confiance à ses portiers habituels (Maignan, Samba et Chevalier) et c’est en Espoirs que Risser a passé les dix derniers jours.

Il vient de changer d’agent

Il a quand même mis à profit cette coupure de quinze jours avec le RC Lens pour prendre une décision importante : selon L’Equipe, il a changé d’agents ! Il est passé de Carmenta pour aller chez ESN, qui compte dans ses rangs Mike Maignan (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ou encore Jules Koundé (FC Barcelone). Une structure plus grande et qui a l’habitude de discuter avec des clubs étrangers. Pour preuve, plus de la moitié de ses joueurs sous contrat évoluent en dehors de France. Est-ce le signe d’un départ prochain ?

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Robin Risser est sous contrat avec le RC Lens jusqu’en 2030. Sa cote a explosé cette saison pour atteindre les 25 M€. Pour les Sang et Or, le vendre ne serait pas forcément une idée saugrenue, même en cas de qualification pour la Champions League, car Hervé Koffi, qui réalise lui aussi une grosse saison avec Angers, va rentrer de prêt…

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)
19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)
21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)
26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)
03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
13/05 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)
23/05 : Finale de Coupe de France

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