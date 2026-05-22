La possible absence des internationaux pour les barrages entre l’ASSE et l’OGC Nice fait hurler les supporters des Verts.

La tension monte encore d’un cran avant les barrages entre l’ASSE et l’OGC Nice. Alors que le flou demeure autour de la disponibilité de plusieurs internationaux convoqués en sélection avant la Coupe du monde, une véritable polémique commence à secouer les supporters stéphanois.

Les supporters de l’ASSE sont scandalisés

Et pour beaucoup, la situation est tout simplement inacceptable. À travers un sondage publié par But!, les fans des Verts ont été invités à réagir à une question brûlante : « L’absence d’internationaux pour les barrages contre Nice serait… » Le résultat est extrêmement clair. 58,3 % des votants considèrent qu’il s’agirait d’« un scandale ». Une tendance massive qui traduit l’énorme frustration ressentie par une partie du peuple stéphanois à quelques jours du rendez-vous le plus important de la saison.

Car le contexte passe très mal. La FIFA refuse pour le moment toute dérogation officielle permettant aux barragistes de conserver leurs internationaux après la date limite de mise à disposition des sélections. Résultat :l’ASSE et Nice se retrouvent dans une situation particulièrement floue avant cette double confrontation capitale. Du côté niçois, les dirigeants auraient déjà activé leurs réseaux pour sécuriser la présence de plusieurs cadres convoqués en sélection. À Saint-Étienne, en revanche, les incertitudes persistent encore autour de plusieurs joueurs, notamment Ben Old, Augustine Boakye ou Abdulai Annan.

Un avantage pour les Verts ?

Et cette différence de gestion commence sérieusement à inquiéter les supporters de l’ASSE. Dans le détail du sondage, seuls 12,5 % des votants estiment que cette situation serait « totalement légitime », tandis que 16,7 % parlent d’« un gros désavantage ». Autre donnée intéressante : 12,5 % considèrent malgré tout que ces absences pourraient devenir « un énorme avantage », probablement dans l’idée de voir certains joueurs moins concernés quitter temporairement le groupe.

Mais la tendance dominante reste la colère. À Geoffroy-Guichard, beaucoup craignent que cette situation fausse partiellement l’équité sportive de barrages déjà extrêmement tendus par nature. Et à mesure que l’échéance approche, cette polémique autour des internationaux devient un sujet presque aussi brûlant que le terrain lui-même.