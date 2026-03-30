RC Lens : vers un transfert à 70M€ ? Le Stade Rennais pourrait bien avoir tout déclenché

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Le RC Lens est-il en train de changer de dimension sur le marché des transferts ? Une chose est sûre : ce qui se passe du côté du Stade Rennais pourrait bien inspirer les dirigeants lensois… et faire exploser les prix.

Jérémy Jacquet, le déclic venu de Rennes

Le phénomène Jérémy Jacquet a tout changé. En quelques mois, le défenseur rennais a vu sa valeur s’envoler à 55 millions d’euros, avec une progression spectaculaire de +35 millions.

Encore plus impressionnant : son transfert vers Liverpool FC, estimé à 72 millions d’euros, malgré une blessure en cours.

Un signal fort envoyé au marché : la jeunesse se paie désormais au prix fort.

Lens confirme sa montée en puissance

Dans ce contexte, Lens n’est pas en reste. Le club artésien confirme sa progression… jusque dans les valorisations.

Trois joueurs incarnent cette montée en puissance :

Mamadou Sangaré : 30 M€ (+15)

Robin Risser : 25 M€ (+15)

Samson Baidoo : 25 M€ (+13)

À eux seuls, ils représentent près de 80 millions d’euros. Une explosion qui illustre parfaitement la stratégie lensoise : recruter jeune, développer… puis valoriser.

Baidoo, le prochain gros coup du RC Lens ?

Parmi ces profils, un nom attire particulièrement l’attention : Samson Baidoo.

Déjà suivi par plusieurs clubs de Premier League, le défenseur pourrait rapidement franchir un cap. Et du côté de Jean-Louis Leca, le modèle Jacquet n’est sûrement pas passé inaperçu.

Avec des offres évoquées entre 45 et 55 millions d’euros, Lens pourrait être tenté de faire monter les enchères.

Et pourquoi s’arrêter là ?

Un transfert record en préparation ?

Si Liverpool a été capable de débourser plus de 70 millions pour Jacquet, pourquoi Lens ne tenterait-il pas de s’aligner sur ces standards ?

Dans un marché où les jeunes talents s’arrachent, les Sangaré, Risser ou Baidoo deviennent des actifs stratégiques.

Lens a désormais une carte à jouer : transformer son projet sportif en machine à générer des transferts records.

Une nouvelle ère pour le RC Lens ?

Longtemps considéré comme un club formateur intelligent, Lens pourrait bien passer un cap : celui des ventes XXL.

Et dans cette transformation, Rennes a peut-être ouvert la voie.

Car aujourd’hui, une question se pose clairement :

Lens peut-il lui aussi viser un transfert à 70 millions d’euros ?

Si la tendance se confirme, la réponse pourrait arriver plus vite que prévu.