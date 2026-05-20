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RC Lens : Pierre Sage lâche un gros indice sur son avenir et valide un premier renfort !

Par Bastien Aubert - 20 Mai 2026, 20:40
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Pierre Sage (RC Lens)

Interrogé par L’Équipe, Pierre Sage a évacué plusieurs sujets notables au RC Lens. Notamment celui de son avenir.

Pierre Sage a mis fin à une partie du suspense autour de son avenir au RC Lens. Interrogé par L’Équipe, l’entraîneur lensois a clairement laissé entendre qu’il souhaitait poursuivre l’aventure dans le Nord malgré les rumeurs apparues ces dernières semaines. 

Pierre Sage compte rester mais…

Alors que plusieurs observateurs évoquaient un possible départ cet été, le technicien a tenu un discours plutôt rassurant pour les supporters sang et or. « Je sais que tout peut se passer mais, malgré tout, l’intention de continuer avec la plus grande partie possible de cet effectif est bien présente », a-t-il expliqué. 

Une déclaration importante qui confirme la volonté du coach du RC Lens de s’inscrire dans la continuité après une saison jugée positive en interne. Pierre Sage reste toutefois lucide sur le contexte du football moderne : « Il faut aussi être conscient qu’on a fait une bonne saison, que les coaches sont souvent associés à la réussite de leur équipe. Il se passe des choses mais, pour l’instant, l’idée c’est de rester. »

Le retour de Cahuzac imminente au RC Lens 

Mais ce n’est pas le seul sujet évoqué. Le coach du RC Lens s’est également montré très enthousiaste concernant l’arrivée probable de Yannick Cahuzac dans son staff technique. Un dossier qui aurait même pu se concrétiser dès l’été dernier. « Cela avait failli se faire beaucoup plus tôt dans la saison et cela avait été validé. Aujourd’hui, on est en passe d’y arriver donc c’est plutôt positif », a confié Sage.

L’entraîneur voit dans cette arrivée un vrai renfort stratégique pour le RC Lens : « Ça va renforcer nos ressources. » Avant d’envoyer un message très positif sur sa future collaboration avec l’ancien milieu emblématique des Sang et Or : « Au vu de la personne qu’on a en face de nous, on a peu de doutes sur le fait que ça va marcher. » Entre stabilité du coach et renforcement du staff, Lens continue donc de construire dans la continuité avant un mercato qui s’annonce particulièrement important.

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