RC Lens : énorme coup dur pour Jean-Louis Leca avec Malang Sarr ?

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le RC Lens pourrait perdre l’un de ses défenseurs les plus expérimentés cet été. Arrivé en 2024 chez les Sang et Or, Malang Sarr semble plus proche que jamais d’un départ après plusieurs indices très forts laissés ces dernières heures.

Une situation qui représente forcément un premier gros casse-tête pour Jean-Louis Leca au moment de préparer le mercato lensois.

Un message qui ressemble fortement à des adieux

Après la défaite face au Paris Saint-Germain à Bollaert, Malang Sarr a publié un message sur Instagram qui a immédiatement fait réagir les supporters lensois.

« Merci Bollaert ! Merci à tous pour cette dernière à la maison qui m’a prouvé encore une fois que c’est un honneur et un privilège d’évoluer dans ce stade et devant ce public. Pour toujours reconnaissant. MERCI. »

Des mots qui ressemblent fortement à un message d’adieux pour un joueur en fin de contrat en juin prochain.

D’autant plus que plusieurs observateurs proches du dossier confirment cette tendance.

Une volonté de départ

Le journaliste de Foot Mercato Sébastien Denis a même été très clair concernant la situation du défenseur sénégalais.

Selon lui, « la priorité de Malang Sarr, c’est de ne pas rester ».

Une déclaration forte qui laisse penser que le joueur souhaite clairement tourner la page après seulement une saison sous les couleurs lensoises.

« 𝗟𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶𝘁𝗲́ 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗹𝗮𝗻𝗴 𝗦𝗮𝗿𝗿 🇸🇳, 𝗰'𝗲𝘀𝘁 𝗱𝗲 𝗻𝗲 𝗽𝗮𝘀 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿 » 😳❤️💛



Les mots de @sebnonda sur la situation du défenseur lensois.



🎥@LensFoot1 pic.twitter.com/wydQrWiI0f — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) May 19, 2026

Plusieurs clubs déjà à l’affût

En effet, le défenseur français pourrait rapidement décider de relever un nouveau défi loin du RC Lens dans les prochains mois.

Si le club artésien reste ouvert à une prolongation de contrat, Malang Sarr attire déjà plusieurs formations importantes à l’étranger. Déjà annoncé dans le viseur de l’Atlético de Madrid ces derniers mois, le défenseur continue de séduire les Colchoneros.

Mais ce n’est pas tout. Fenerbahçe SK ainsi qu’Al Hilal SFC surveilleraient également sa situation de près.

Autant de pistes qui pourraient compliquer fortement la tâche de Jean-Louis Leca dans ce dossier.

Jean-Louis Leca face à un premier gros chantier

Pour Jean-Louis Leca, cette situation pourrait rapidement devenir problématique. Le RC Lens prépare une saison importante avec de grosses ambitions et perdre un défenseur d’expérience gratuitement obligerait forcément le club à réagir rapidement sur le marché.

Même si Malang Sarr n’a pas toujours fait l’unanimité cette saison, son vécu du très haut niveau et sa polyvalence représentaient des garanties importantes dans l’effectif lensois.

Son départ viendrait surtout s’ajouter à plusieurs autres dossiers chauds dans un mercato qui s’annonce déjà mouvementé à Lens.

Lens doit vite anticiper

Avec les possibles départs et les besoins de renforcement liés aux ambitions du club, le chantier défensif pourrait rapidement devenir prioritaire pour les Sang et Or.

Le public lensois, lui, semble déjà se préparer à tourner la page après ce message chargé d’émotion publié par Malang Sarr.

Reste désormais à savoir si un retournement de situation reste possible… ou si Jean-Louis Leca devra déjà trouver un nouveau patron pour sa défense cet été.