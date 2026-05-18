RC Lens : nouveau coup dur pour Samson Baidoo

Blessé lors de la rencontre face au PSG, le défenseur autrichien Samson Baidoo manquera la fin de saison avec le RC Lens et ne figure pas dans la liste de l’Autriche pour la Coupe du Monde.

Le défenseur central du RC Lens Samson Baidoo traverse une période compliquée. Sorti sur blessure lors du match face au Paris Saint-Germain, l’international autrichien souffre d’une lésion aux ischio-jambiers qui va le tenir éloigné des terrains jusqu’à la fin de saison.

Pas de Mondial pour Baidoo

Déjà fragilisé physiquement ces dernières semaines, le joueur de 22 ans voit son exercice 2025-2026 s’arrêter prématurément. Un véritable coup dur pour le Racing, tant Baidoo s’était imposé comme un élément important de la défense artésienne depuis son arrivée en provenance du RB Salzbourg à l’été 2025.

Cette nouvelle absence s’accompagne d’une autre mauvaise nouvelle pour le joueur : il ne figure pas dans la liste de la sélection autrichienne dévoilée ce lundi pour la Coupe du Monde. Malgré un statut de jeune cadre et plusieurs apparitions avec les U21, le Lensois ne prendra pas part à cette grande compétition avec son pays. Une nouvelle attendue, même s’il conservait sûrement un mini espoir d’être rétabli à temps.

Danso bien de la partie

Son compatriote et ancien Lensois Kevin Danso, aujourd’hui joueur de Tottenham, a en revanche été convoqué et reste une valeur sûre de la défense autrichienne.

Au RC Lens, cette absence s’ajoute à une série de blessures dans le secteur défensif, déjà fortement touché cette saison. Le staff devra désormais composer sans Baidoo mais également le jeune Antonio pour sa finale de Coupe de France face à Nice vendredi.