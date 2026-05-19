RC Lens Mercato : Benjamin Bourigeaud bientôt de retour à Lens ?

Ancien cadre du RC Lens, Benjamin Bourigeaud a évoqué un éventuel retour en Artois tout en livrant de nouvelles déclarations d’amour au club nordiste avant la finale de Coupe de France face à Nice.

Exilé au Qatar depuis août 2024 sous les couleurs d’Al-Duhail SC, Benjamin Bourigeaud n’a rien perdu de son attachement pour le RC Lens. Formé à la Gaillette, où il a passé douze années entre 2005 et 2017, le milieu de terrain et chouchou des supporters lensois continue de suivre avec passion l’évolution du club nordiste.

Dans un entretien accordé à La Voix des Sports, le joueur de 32 ans a une nouvelle fois affiché son amour pour son club formateur.

« J’ai une attache particulière à ce club, je lui dois tout, il m’a formé, il m’a sorti dans le monde professionnel. »

Une déclaration qui résume parfaitement le lien fort entre Bourigeaud et le Racing Club de Lens, club où il a grandi avant de rejoindre le Stade Rennais en 2017.

Une invitation du RC Lens refusée à contrecœur

À l’occasion de la finale de Coupe de France face à Nice, la direction lensoise avait invité son ancien joueur à venir assister au match au Stade de France. Une attention que Bourigeaud a saluée comme un geste “très classe”, même s’il n’a pas pu s’y rendre en raison de ses obligations au Qatar.

Mais même à distance, son soutien reste total. Le milieu offensif ne cache pas son pronostic très tranché pour cette affiche historique.

Un pronostic sans détour : “Je ne vois pas le RC Lens perdre”

Interrogé sur l’issue de la finale, l’ancien Lensois s’est montré catégorique, presque comme un supporter convaincu plus qu’un analyste neutre.

« Il ne faut même pas imaginer le scénario de perdre en finale. Avec tout le respect que j’ai pour Nice, je ne vois pas le RC Lens perdre. Je n’ai aucun doute. Ce n’est pas envisageable. »

Une déclaration forte qui témoigne de la confiance qu’il place dans son ancien club, désormais installé parmi les équipes majeures du football français.

Un retour à Lens pour Bourigeaud ?

Au-delà des déclarations d’amour, Bourigeaud a également révélé être revenu discrètement à la Gaillette ces derniers mois, où il a pu échanger avec plusieurs figures du club, dont l’entraîneur actuel Pierre Sage.

Ces visites alimentent naturellement les spéculations sur un éventuel retour à Lens à l’avenir. Avec le retour en Ligue des Champions, ce doux rêve est largement partagé par bon nombre de supporters, mais le joueur reste prudent.

« Je ne me suis pas posé la question pour un retour, et je ne pense pas que ce soit d’actualité. Mais je ne sais pas de quoi est fait demain. »

Un symbole de la formation lensoise

Arrivé très jeune au RC Lens, Bourigeaud reste l’un des exemples les plus marquants de la formation lensoise récente. Son parcours, de la Gaillette à la Ligue des champions avec Rennes, illustre parfaitement la qualité du centre de formation nordiste.

Aujourd’hui encore, malgré la distance, son cœur reste clairement du côté des Sang et Or.

Une finale sous le signe de l’émotion

Alors que le RC Lens s’apprête à disputer une finale historique de Coupe de France, le soutien de ses anciens joueurs symbolise l’unité du club autour de cet événement majeur.

Et même à des milliers de kilomètres, Benjamin Bourigeaud sera l’un des premiers supporters des Sang et Or devant son écran.