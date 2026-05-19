OM : l’enfer est déjà annoncé pour Bruno Genesio à Marseille

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Alors que Bruno Genesio est évoqué pour prendre la succession de Habib Beye à l’OM, Christophe Dugarry a lancé un avertissement appuyé sur RMC.

Alors que l’OM réfléchit à son futur entraîneur, le nom de Bruno Genesio revient avec insistance. Après son passage réussi à Lille et ses expériences en Ligue 1, le technicien français est considéré comme un candidat crédible pour succéder à Habib Beye.

Mais pour Christophe Dugarry, ancien joueur de l’OM (1998-2000), cette opportunité pourrait se transformer en véritable épreuve.

Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, il a prévenu :

« Ça va être une aventure, il faut qu’il se prépare. Tout ce qu’il s’imagine, ça va être dix fois pire. Tu pars dans une expérience inimaginable, quelque chose de parfois irréel. »

“Tu ne sors jamais d’une aventure marseillaise indemne”

Dugarry insiste surtout sur l’environnement très particulier du club marseillais, connu pour sa pression constante, ses attentes élevées et son instabilité chronique.

Il poursuit :

« Est-ce que Genesio a envie de transformer sa vie ? Parce que tu ne sors jamais d’une aventure marseillaise indemne. »

Et l’ancien champion du monde 1998 va plus loin en évoquant son propre vécu au club :

« C’est quelque chose dont on se souvient toute sa vie. J’ai connu les deux extrêmes, des choses encore pires que ce que j’imaginais. »

Un environnement jugé “irréel” par Dugarry

Pour Dugarry, rejoindre l’OM n’est pas une simple étape de carrière, mais une transformation personnelle profonde.

« Tu vas vivre quelque chose d’émotionnellement très fort. Je pense qu’on n’est jamais prêt à vivre ça. »

Un discours qui souligne la réputation particulière du club, souvent décrit comme l’un des environnements les plus exigeants et instables du football français.

Genesio face à un choix de carrière décisif

Au-delà de la mise en garde, Christophe Dugarry soulève également une interrogation sur le profil de Bruno Genesio, connu pour avoir exprimé à plusieurs reprises sa lassitude face à la pression du métier.

« Est-ce que ça ne montre pas qu’il sera peut-être incapable de se transformer ? »

Dans un contexte où l’OM hésite entre plusieurs profils, dont Christophe Galtier, réputé plus expérimenté dans ce type d’environnement, le débat reste ouvert.

Un choix stratégique pour l’OM

Alors que le club phocéen cherche stabilité et résultats, le futur entraîneur devra surtout gérer une pression permanente, propre au Vélodrome et à son public exigeant.

Dugarry résume ainsi le défi :

« Ca ne se refuse pas l’OM, mais tu vas vivre quelque chose de très fort. »