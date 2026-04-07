RC Lens : Adrien Thomasson redonne de l’espoir aux supporters pour la suite !

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Le doute s’est installé au RC Lens… mais pas question de lâcher. Malgré une période compliquée, Adrien Thomassonveut y croire et relance l’espoir dans le vestiaire lensois.

Une dynamique en panne au mauvais moment

La série noire à l’extérieur fait mal. Battus à Lorient (2-1) puis lourdement à Lille (3-0), les Sang et Or ont laissé filer six points précieux dans la course à l’Europe.

Pendant ce temps, les concurrents avancent. Le LOSC Lille en a profité pour dépasser Marseille, tandis que le Paris Saint-Germain s’envole en tête de la Ligue 1.

Une situation frustrante pour Lens, qui semblait solidement installé dans le haut du classement.

Thomasson refuse d’abdiquer

Malgré ce contexte difficile, Adrien Thomasson garde un discours combatif. Le capitaine lensois refuse de céder à la panique.

Il y a toujours de l’espoir.

Le plus important, c’est de gagner le prochain match contre Toulouse en championnat. Il ne faut pas se prendre la tête.

Il ne faut pas essayer de faire des calculs qui nous font perdre de l’énergie. Concentrons-nous sur nous.

Un message clair : rester concentrés, avancer match après match et ne pas se laisser polluer par la pression.

Une fin de saison encore ouverte

Malgré les récents faux pas, tout est loin d’être terminé pour le RC Lens.

La course à l’Europe reste ouverte, et chaque point peut encore faire basculer la hiérarchie. Avec quinze jours pour se remettre la tête à l’endroit, les Lensois ont une opportunité de repartir de l’avant.

Toulouse comme tournant décisif

Le prochain rendez-vous face au Toulouse FC s’annonce crucial. D’abord en championnat, puis dans une confrontation qui pourrait offrir un billet pour le Stade de France.

Deux matchs, deux enjeux majeurs, et peut-être un tournant dans la saison lensoise.

Lens peut encore y croire

Le message est passé : malgré les difficultés, RC Lens n’a pas dit son dernier mot.

Portés par leur capitaine Adrien Thomasson, les Sang et Or veulent repartir à la conquête de leurs objectifs.

Et dans cette fin de saison imprévisible, l’espoir pourrait bien être leur plus grande force.