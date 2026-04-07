ASSE, RC Lens, LOSC, OGC Nice : Kilmer Sports en pôle position pour un nouveau directeur sportif ?

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Le dossier Grégory Lorenzi prend de l’ampleur… et pourrait bien être directement lié à AS Saint-Étienne. En coulisses, plusieurs clubs sont à l’affût, mais les Verts pourraient avoir un avantage de taille grâce à leur propriétaire : Kilmer Sports.

Lorenzi, le profil qui fait l’unanimité

Après une décennie remarquable au Stade Brestois, Grégory Lorenzi est devenu l’un des directeurs sportifs les plus convoités du marché.

Son bilan parle pour lui : stabilité en Ligue 1, recrutement intelligent, valorisation de joueurs… jusqu’à une qualification historique en Ligue des champions.

Aujourd’hui, il semble prêt à tourner la page.

Kilmer Sports, un atout majeur pour l’ASSE

Propriétaire de AS Saint-Étienne, Kilmer Sports pourrait jouer un rôle déterminant dans ce dossier.

Avec une volonté claire de structurer le club sur le long terme, le groupe pourrait pousser pour attirer un profil comme Lorenzi afin de poser les bases d’un projet ambitieux, que ce soit en Ligue 1 ou en phase de reconstruction.

Une piste déjà ancienne

L’intérêt de l’ASSE pour Lorenzi ne date pas d’hier.

Si j’étais un opportuniste, je serais déjà parti, il y a quatre, cinq ans, quand Saint-Étienne m’avait contacté.

Une déclaration qui montre que le club suit son profil depuis longtemps… et pourrait revenir à la charge au moment où Lorenzi semble prêt à relever un nouveau défi.

Une concurrence féroce

Mais les Verts ne sont pas seuls. Le RC Lens, le LOSC Lille et l’OGC Nice sont également intéressés.

Des clubs structurés, avec des ambitions élevées, qui pourraient compliquer la tâche de l’ASSE.

Un tournant stratégique pour Saint-Étienne

Si AS Saint-Étienne parvient à attirer Grégory Lorenzi, ce serait un signal fort.

Avec l’appui de Kilmer Sports, les Verts pourraient enclencher une nouvelle dynamique et poser les fondations d’un projet solide et durable.

Reste désormais à savoir si cet avantage suffira à faire la différence dans l’un des dossiers les plus chauds de l’été.