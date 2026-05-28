ASSE : le chouchou de Kilmer de retour dans le radar, Montanier bientôt en danger ?

Alors que l’ASSE jouera sa montée en Ligue 1 ce vendredi soir à Nice, le nom d’un chouchou de Kilmer est revenu sur le devant de la scène.

Du côté de l’ASSE, le dossier des entraîneurs reste un sujet stratégique permanent. Et dans les cercles décisionnaires de Kilmer Sports, un nom n’a jamais totalement disparu des radars : Wilfried Nancy.

L’ancien coach du Columbus Crew, passé brièvement par le Celtic Glasgow, a confirmé publiquement son envie de revenir en Ligue 1 lors de son passage dans l’After Foot sur RMC.

« Bien sûr que j’ai envie de venir en Ligue 1 s’il y a l’opportunité. Je suis prêt mais je ne suis pas décideur, on verra bien. »

Une déclaration qui résonne forcément du côté de Saint-Étienne, où son profil avait déjà été étudié à plusieurs reprises par la direction sportive.

Kilmer Sports déjà séduit par son profil

L’intérêt stéphanois pour Wilfried Nancy ne date pas d’hier. Lorsque Olivier Dall’Oglio avait été mis dehors lors de la saison 24-25, son nom avait circulé dans les réflexions internes de Kilmer Sports, notamment pour son approche moderne du jeu et son expérience réussie en MLS. Nancy faisait partie des profils suivis par la direction américaine, sans qu’un accord n’aboutisse à l’époque.

Cet intérêt s’expliquait aussi par la philosophie recherchée par les nouveaux dirigeants de l’ASSE : un coach structuré, orienté vers le jeu et capable de s’inscrire dans un projet long terme.

Une opportunité relancée après son échec au Celtic

L’aventure écossaise de Nancy n’aura duré qu’un mois. Arrivé au Celtic Glasgow en décembre 2025, il est rapidement remercié en janvier 2026 après une série de résultats négatifs (8 matchs, 2 victoires).

Un passage éclair qui fragilise son image en Europe, mais ne ferme pas toutes les portes, notamment en France où son travail en MLS reste très apprécié.

« En tout humilité, mon nom a beaucoup circulé (en France) sur les trois dernières années. »

Un profil qui pourrait correspondre à l’après-Montanier

À Saint-Étienne, le banc reste un sujet majeur malgré la présence actuelle de Philippe Montanier, qui est sous contrat jusqu’en fin de saison, avec une année supplémentaire en option si l’ASSE venait à valider sa montée en Ligue 1 ce vendredi soir à Nice.

Mais il faut s’attendre à tout avec Kilmer, et un changement de coach à l’intersaison, voire en cours d’exercice comme avec « ODO », n’aurait rien d’étonnant.

Dans cette logique, Wilfried Nancy coche plusieurs cases : expérience internationale, réussite en MLS, et connaissance du football français malgré un parcours atypique.

Une piste encore ouverte dans un marché très mouvant

Dans un football où les dynamiques changent vite, les trajectoires d’entraîneurs peuvent évoluer en quelques semaines. L’épisode écossais de Nancy n’aura duré qu’un instant, mais son profil reste surveillé.

Pour l’ASSE, là où Kilmer Sports avait érigé Nancy comme grand favori il y a quelques mois, l’opportunité pourrait resurgir… si le timing s’aligne.