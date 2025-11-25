L’entraîneur français Wilfried Nancy va bien quitter Columbus Crew pour le Celtic Glasgow. Mais le club écossais va devoir verser une belle indemnité pour celui qui a été deux fois dans le viseur de l’ASSE.

Nous en parlions hier : Wilfried Nancy va bien devenir le premier entraîneur français de l’histoire du Celtic Glasgow. Le technicien, qui est actuellement en poste au Columbus Crew, avec qui il a été sacré champion des Etats-Unis en 2024, s’est mis d’accord avec les Bhoys. Il débarquera le 1er septembre en Ecosse et succèdera au coach intérimaire Martin O’Neill, qui opère un joli redressement. Il arrivera surtout dans une ambiance lourde à cause du conflit entre les supporters et la direction.

Son départ de Columbus a coûté 2,85 M€ au Celtic !

Les premiers reprochent à la seconde de ne pas dépenser d’argent sur le marché des transferts. C’est aussi ce qui a convaincu Brendan Rodgers de quitter le navire. Sauf que les dirigeants du Celtic ont bien délié les cordons de la bourse pour attirer Nancy ! Ils vont en effet débourser 2,85 M€ pour l’arracher à Columbus. Une sacrée somme pour un entraîneur ! Même si l’ASSE n’a pas de problème financier depuis l’arrivée de Kilmer Sports, pas sûr qu’elle aurait été prête à signer un chèque d’un tel montant pour un entraîneur.

Pour rappel, Wilfried Nancy a été deux fois dans le viseur de l’AS Saint-Etienne : il y a un an, au moment du limogeage d’Olivier Dall’Oglio, et ces dernières semaines, quand la position d’Eirik Horneland dans le Forez a commencé à vaciller.