L’entraîneur du MHSC, Zoumana Camara, a critiqué la Ligue, accusée de faire tout le temps jouer l’ASSE le samedi à 20h pour être diffusée. L’instance n’en a visiblement rien à faire…

Hier soir, à Reims, Zoumana Camara l’avait mauvaise. D’abord parce que son équipe de Montpellier a été battue (0-2) sur le terrain d’un rival pour la montée. Ensuite parce que le voyage a été long et que ça l’énerve de devoir le faire un lundi alors que l’AS Saint-Etienne est systématiquement programmée le samedi à 20h, un créneau plus « confortable » : « On arrive mardi à Montpellier. C’est un long déplacement pour nous. On joue le lundi. J’en profite pour dire que j’aimerais que de temps en temps, il y ait une certaine équité et que ça ne soit pas toujours la même équipe qui joue le samedi à 20 heures. Qu’il y ait une visibilité, que ça donne de l’audimat, je l’entends, je le comprends, mais ça serait bien que ça ne soit pas toujours les autres qui doivent combler, jouer autour. Voilà la parenthèse. En disant ça, je ne me cache derrière rien du tout, ça ne change pas le résultat, mais c’est un fait ».

Reims-ASSE programmé… un samedi à 20h !

Ce qui est un fait aussi, c’est que la Ligue n’en a visiblement rien à faire du coup de gueule de Camara ! En effet, elle vient de dévoiler la programmation de la 20e journée de L2, qui se disputera du 23 au 26 janvier prochain. Et l’AS Saint-Etienne jouera une nouvelle fois le samedi à 20h. Mais cela s’explique par le fait qu’elle sera en déplacement à Reims et qu’il s’agit du plus gros choc de la journée. Montpellier, lui, ira à Bastia le vendredi soir…

Si l’on peut comprendre les critiques de Zoumana Camara, force est de constater que l’ASSE est la locomotive de la L2 cette saison. Que ce soit en terme d’influence, d’audience ou d’investissements, les Verts battent tous les records. Ils sont loin devant la concurrence, notamment incarnée par le MHSC. Il est donc logique que la LFP chouchoute Saint-Etienne…