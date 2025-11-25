En plus d’Endrick, l’OL veut un attaquant ciblé par le Stade Rennais
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE : la réponse insolente de la Ligue aux critiques de Camara (MHSC)

L'entraîneur du MHSC, Zoumana Camara.
Raphaël Nouet
25 novembre 2025

L’entraîneur du MHSC, Zoumana Camara, a critiqué la Ligue, accusée de faire tout le temps jouer l’ASSE le samedi à 20h pour être diffusée. L’instance n’en a visiblement rien à faire…

Hier soir, à Reims, Zoumana Camara l’avait mauvaise. D’abord parce que son équipe de Montpellier a été battue (0-2) sur le terrain d’un rival pour la montée. Ensuite parce que le voyage a été long et que ça l’énerve de devoir le faire un lundi alors que l’AS Saint-Etienne est systématiquement programmée le samedi à 20h, un créneau plus « confortable » : « On arrive mardi à Montpellier. C’est un long déplacement pour nous. On joue le lundi. J’en profite pour dire que j’aimerais que de temps en temps, il y ait une certaine équité et que ça ne soit pas toujours la même équipe qui joue le samedi à 20 heures. Qu’il y ait une visibilité, que ça donne de l’audimat, je l’entends, je le comprends, mais ça serait bien que ça ne soit pas toujours les autres qui doivent combler, jouer autour. Voilà la parenthèse. En disant ça, je ne me cache derrière rien du tout, ça ne change pas le résultat, mais c’est un fait ».

Reims-ASSE programmé… un samedi à 20h !

Ce qui est un fait aussi, c’est que la Ligue n’en a visiblement rien à faire du coup de gueule de Camara ! En effet, elle vient de dévoiler la programmation de la 20e journée de L2, qui se disputera du 23 au 26 janvier prochain. Et l’AS Saint-Etienne jouera une nouvelle fois le samedi à 20h. Mais cela s’explique par le fait qu’elle sera en déplacement à Reims et qu’il s’agit du plus gros choc de la journée. Montpellier, lui, ira à Bastia le vendredi soir…

Si l’on peut comprendre les critiques de Zoumana Camara, force est de constater que l’ASSE est la locomotive de la L2 cette saison. Que ce soit en terme d’influence, d’audience ou d’investissements, les Verts battent tous les records. Ils sont loin devant la concurrence, notamment incarnée par le MHSC. Il est donc logique que la LFP chouchoute Saint-Etienne…

ASSELigue 2
#A la une

Les plus lus

Louis Munteanu fêtant un but avec la sélection U21 roumaine.
Mercato...

En plus d’Endrick, l’OL veut un attaquant ciblé par le Stade Rennais

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du MHSC, Zoumana Camara.
ASSE...

ASSE : la réponse insolente de la Ligue aux critiques de Camara (MHSC)

Par Raphaël Nouet
Zinédine Zidane présent au Bernabeu avant un match de NFL.
Liga...

Le Real Madrid prêt à détourner Zidane des Bleus ?

Par Raphaël Nouet
Le FC Nantes en fusion
FC Nantes...

FC Nantes : Castro fragilisé, le vestiaire a pris une position radicale pour son avenir

Par Bastien Aubert
Ivan Gazidis (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : deux priorités transmises à Kilmer Sports pour janvier 

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique.
Ligue 1...

PSG : Luis Enrique reçoit un gros coup de boost, l’OM peut trembler !

Par Raphaël Nouet
Le triumvirat à la tête de l'OM.
Ligue 1...

OM : la priorité absolue des dirigeants marseillais dévoilée 

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : avant le Mercato, Beye pêche du très lourd en Ligue 1

Par Bastien Aubert
Vincent Kompany (Bayern Munich)
FC Nantes...

FC Nantes : Kita lance un Mercato XXL cet hiver, un prodige argentin déjà visé ! 

Par Bastien Aubert
Arkadiusz Milik (Juve)
Juventus Turin...

OM : un chèque rondelet signé à la Juve pour cet attaquant, le Mercato peut démarrer ! 

Par Bastien Aubert
Sidney Govou
Ligue 1...

RC Lens : une légende de l’OL insultée par les supporters, scandale à Bollaert ! 

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer Sports aurait scellé l’avenir de Lucas Stassin !

Par Bastien Aubert
Mason Greenwood (OM)
Ligue des champions...

OM : immense coup dur pour Greenwood avant Newcastle ! 

Par Bastien Aubert
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Messi envoie Yamal au PSG, ça va aller très vite !

Par Bastien Aubert
Endrick lors du match du Real Madrid à Getafe.
Mercato...

OL Mercato : nouveau rebondissement pour Endrick au Real Madrid !

Par Bastien Aubert
Franck Haise délivrant des conseils à Jonathan Clauss lors d'un match de l'OGC Nice.
Ligue 1...

Revue de presse : Haise lâché par Clauss et le vestiaire de Nice, Rennes a un sauveur qui colle à l’ASSE, Monaco pille l’OM

Par Bastien Aubert
Pierre-Emile Hojbjerg en action lors du match entre l'OM et le Stade Brestois.
Ligue des champions...

OM – Newcastle : un titulaire de retour dans le groupe marseillais

Par Bastien Aubert
Antoine Kombouaré lors de son dernier match sur le banc du FC Nantes.
FC Nantes...

FC Nantes : Kombouaré déjà dans le train pour remplacer Castro, la folle rumeur fait exploser les supporters ! 

Par Bastien Aubert
Adrien Thomasson (RC Lens)
Mercato...

RC Lens Mercato : 3 signatures dont un cador européen en vue cet hiver !

Par Bastien Aubert
Zoumana Camara (Montpellier)
ASSE...

ASSE : les Verts favorisés en Ligue 2, Zoumana Camara crie au scandale ! 

Par Bastien Aubert
Hansi Flick (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : comment le FC Barcelone a provoqué la crise du Real Madrid 

Par Bastien Aubert
Les supporters de l'OM en fusion
Ligue des champions...

OM – VIDÉO : les supporters marseillais et de Newcastle insultent le PSG ! 

Par Bastien Aubert
Abdelhamid Aït-Boudlal (Stade Rennais)
Mercato...

Stade Rennais Mercato : la future star du football mondial va signer !   

Par Bastien Aubert
Matt O'Riley (OM)
Mercato...

OM Mercato : la première recrue hivernale est déjà connue ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet