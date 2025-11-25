Après la défaite du Montpellier HSC à Reims lundi soir (0-2), Zoumana Camara n’a pas mâché ses mots. L’ancien défenseur stéphanois dénonce un manque d’équité dans la programmation des matches et l’arbitrage, ciblant indirectement l’ASSE.

Montpellier a perdu bien plus que trois points lundi soir face à Reims (0-2). Deux blessés et une défaite frustrante ont laissé un goût amer à Zoumana Camara. L’ancien stéphanois, aujourd’hui entraîneur du MHSC, a exprimé son agacement face à ce qu’il considère comme une injustice dans le déroulement du championnat de Ligue 2.

Camara ne se cache pas : « Je pense qu’Alexandre Mendy n’est pas arbitré de la même manière que les autres. On a le sentiment qu’il faut à chaque fois qu’il se fasse découper pour qu’il y ait un penalty. J’ai l’impression qu’il y a faute, mais on a toujours le sentiment avec les arbitres que quand il y a Alex Mendy et qu’il y a un doute, c’est contre lui. J’espère que dans l’avenir, ça changera. Pas pour qu’il obtienne des penalties quand il n’y a pas faute, mais qu’il soit arbitré de manière juste. »

« Pas toujours la même équipe qui joue le samedi à 20h »

Mais son coup de gueule va plus loin, s’attaquant à la programmation des rencontres : « On arrive mardi à Montpellier. C’est un long déplacement pour nous. On joue le lundi. J’en profite pour dire que j’aimerais que de temps en temps, il y ait une certaine équité et que ça ne soit pas toujours la même équipe qui joue le samedi à 20 heures (l’ASSE). Qu’il y ait une visibilité, que ça donne de l’audimat, je l’entends, je le comprends, mais ça serait bien que ça ne soit pas toujours les autres qui doivent combler, jouer autour. Voilà la parenthèse. En disant ça, je ne me cache derrière rien du tout, ça ne change pas le résultat, mais c’est un fait. »

Camara semble aussi rappeler, à demi-mots, que lors de la défaite de Montpellier à la Mosson début octobre (0-2), l’arbitrage avait déjà été très favorable aux Stéphanois. Pour lui, le constat est clair : il y aurait un manque d’équité en Ligue 2, avec des avantages récurrents pour l’ASSE. Le message est lancé.