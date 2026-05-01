Si l’infirmerie de l’ASSE est pleine à craquer, Philippe Montanier a reçu des bonnes nouvelles avant le déplacement des Verts à Rodez (samedi, 20h).

L’ASSE aborde son déplacement à Rodez avec un mélange d’inquiétude et d’espoir. Si l’infirmerie stéphanoise reste bien remplie et que la dynamique récente n’est pas idéale avec deux défaites consécutives, plusieurs signaux positifs viennent tout de même redonner un peu d’oxygène au groupe avant ce match important de Ligue 2.

La série de l’ASSE incite… à l’optimisme !

Dans l’histoire récente de la saison, les Verts ont en effet déjà montré une capacité de réaction après des séries négatives. À deux reprises, après avoir encaissé deux défaites de suite, l’ASSE avait su rebondir de manière spectaculaire. Un 6-0 contre Pau après des revers contre Le Mans et Annecy, puis une victoire convaincante face à Montpellier après deux autres défaites en championnat. Un élément qui nourrit forcément un certain optimisme avant le déplacement à Rodez.

Autre élément encourageant : la reconnaissance individuelle des joueurs stéphanois sur la scène nationale. Zuriko Davitashvili fait ainsi partie des cinq nommés pour le titre de meilleur joueur de Ligue 2 aux trophées UNFP. Une nomination qui confirme son importance dans le dispositif stéphanois et sa régularité tout au long de la saison, malgré les difficultés collectives.

Davitashvili et Larsonneur à l’honneur

Mais le cas Gautier Larsonneur attire également l’attention. Le gardien de l’ASSE, pourtant auteur d’une récente erreur remarquée, figure lui aussi parmi les cinq nommés pour le titre de meilleur gardien de Ligue 2. Une présence qui témoigne de la reconnaissance globale de sa saison, lui qui avait déjà été sacré meilleur portier du championnat il y a deux ans. Le capitaine des Verts est en concurrence avec Quentin Braat (Rodez), Gaëtan Poussin (Red Star), Hillel Konaté (Troyes) et Ewen Jaouen (Reims).

Une liste relevée qui montre à quel point le poste de gardien est disputé cette saison en Ligue 2. Dans ce contexte, ces distinctions individuelles viennent apporter un peu de lumière dans une période plus compliquée sportivement pour les Verts. Elles rappellent aussi que le potentiel du groupe stéphanois reste réel, malgré les irrégularités récentes. Avant d’affronter Rodez, l’ASSE devra surtout transformer ces signaux positifs en performance collective.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2