Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Si le PSG n’aura aucun mal à délier les cordons de la bourse pour renforcer son effectif au mercato estival, un prodige serait déjà à Paris.

Le PSG pourrait bien tenir l’un des plus gros talents de demain… sans même que le grand public ne s’en rende encore totalement compte. Alors que le club parisien est régulièrement associé aux plus grandes stars mondiales du football, une autre histoire est en train de s’écrire en interne autour d’un jeune gardien au profil très prometteur : Renato Marin. Arrivé libre de l’AS Rome cet été, le portier s’est progressivement installé dans la hiérarchie parisienne. Profitant notamment de certaines absences, il occupe aujourd’hui un rôle de doublure de Matveï Safonov, avec une intégration jugée très positive par le staff du club. Mais ce qui intrigue surtout en interne, c’est son profil.

Marin considéré comme une future star

Gardien moderne, à l’aise dans le jeu au pied, capable de participer à la construction depuis l’arrière et de s’adapter aux exigences du haut niveau, Renato Marin coche déjà plusieurs cases recherchées dans le football actuel. Un profil rare pour un joueur aussi jeune. Selon L’Équipe, le PSG verrait déjà en lui un potentiel exceptionnel, au point de le considérer comme « l’un des meilleurs talents mondiaux à son poste dans sa génération. » Une projection qui en dit long sur les attentes placées en lui dans la capitale. Dans un club habitué à attirer des stars confirmées, ce type d’émergence interne prend une dimension particulière.

Dans l’ombre de Safonov et Chevalier

Le PSG cherche depuis plusieurs saisons à mieux structurer son avenir en s’appuyant aussi sur des jeunes joueurs capables de s’inscrire dans la durée. Pour Renato Marin, le défi est désormais clair : confirmer les espoirs placés en lui au quotidien, progresser dans l’ombre des titulaires et saisir la moindre opportunité pour se montrer au plus haut niveau. Si son évolution se poursuit sur cette trajectoire, Paris pourrait bien tenir là un élément capable de s’imposer dans les années à venir, voire de devenir une référence à son poste sur la scène européenne. Et dans un contexte où les clubs scrutent déjà les futures stars mondiales, le PSG pourrait avoir pris une longueur d’avance… sans faire de bruit.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

02/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League