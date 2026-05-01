Prêté au Panathinaïkos, Alban Lafont (27 ans) pourrait être détourné du FC Nantes par un club européen de Ligue 1.

Alban Lafont pourrait bien être au cœur d’un nouveau rebondissement au mercato du FC Nantes. Actuellement prêté au Panathinaïkos, le gardien de 27 ans vit une expérience grecque en demi-teinte, loin de la stabilité espérée au moment de son départ de Ligue 1. S’il a retrouvé du temps de jeu, son avenir semble déjà s’écrire ailleurs, avec un retour en France qui prend de plus en plus de consistance.

Le LOSC sur Lafont ?

Sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en juin 2027, l’ancien portier des Canaris est attendu à la Jonelière cet été. Mais ce retour pourrait n’être qu’une simple étape. En interne, son entourage travaillerait déjà sur un nouveau projet pour relancer durablement sa carrière dans un environnement plus compétitif.

Et un club commence sérieusement à se détacher dans ce dossier. Selon les informations de 225foot, le LOSC surveille attentivement la situation de Lafont. Le club nordiste, en quête de renforts au poste de gardien pour la saison prochaine, aurait déjà pris plusieurs renseignements sur les conditions d’un éventuel transfert. L’intérêt de Lille s’inscrit dans une logique claire : renforcer un secteur clé avec un profil expérimenté en Ligue 1, capable d’apporter de la stabilité dans un effectif ambitieux et régulièrement engagé sur plusieurs tableaux.

Un intérêt, pas d’offre concrète

Pour l’instant, les discussions restent préliminaires. Aucun contact avancé ni négociation formelle n’a encore été engagé, mais la piste est bel et bien ouverte. Du côté du joueur, l’idée de rejoindre un projet structuré comme celui du LOSC ne laisserait pas indifférent. Lafont, formé en France et habitué aux exigences de la Ligue 1, connaît parfaitement le championnat.

Son profil de gardien encore jeune mais déjà expérimenté reste très attractif sur le marché, même après une période plus compliquée en termes de régularité. Reste désormais à voir si l’intérêt lillois se transformera en offre concrète dans les prochaines semaines, alors que le mercato estival s’annonce déjà agité pour les clubs de Ligue 1 mais aussi pour le FC Nantes, proche de la Ligue 2.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)