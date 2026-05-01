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FRANCE

OM, OL, FC Nantes : c’est imminent, un club français historique racheté avant l’OGC Nice !

Par Bastien Aubert - 1 Mai 2026, 11:50
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Laurent Nicollin (MHSC)

Si une vente de l’OGC Nice serait à l’étude, un autre club français historique devrait être racheté avant avant le Gym.

Le Montpellier HSC est en train de vivre un tournant majeur de son histoire. Alors que le club héraultais reste concentré sur sa fin de saison sportive, les coulisses s’agitent fortement autour d’un potentiel changement de propriétaire. Selon plusieurs sources, le dossier de vente du MHSC serait désormais dans sa phase finale, avec une possible officialisation attendue très prochainement. 

« Finalisation pour la semaine prochaine ! »

Sur X, Mohamed Toubache-Ter confirme en effet que les discussions avancent à grande vitesse : « Du côté de Montpellier, ça parle d’une finalisation pour la semaine prochaine ! » Une information qui s’inscrit dans un contexte déjà très chargé en signaux autour du club de La Paillade. Récemment, des investisseurs anglo-américains avaient assisté à une rencontre à la Mosson et visité les installations de Grammont. Alors que le club va disputer deux dernières finales dans l’espoir d’accrocher une place de barragiste, il faudra que les joueurs et le staff fassent abstraction du contexte pour se focaliser sur le sportif. 

La dernière de Nicollin sur le banc du MHSC ?

Si l’annonce est avérée, selon la part du club qui serait cédée au nouvel investisseur, il se pourrait bien que Laurent Nicollin prenne place sur le banc de touche de la Mosson pour la dernière fois ce samedi face à Clermont. Cette situation marquerait la fin d’un cycle majeur dans l’histoire récente du club. La famille Nicollin, profondément liée à Montpellier depuis des décennies, pourrait ainsi voir s’ouvrir une nouvelle page, avec l’arrivée d’investisseurs étrangers et un projet sportif à redéfinir.

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