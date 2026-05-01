Si Esteban Lepaul (26 ans) rêve de rejoindre les Bleus à la Coupe du Monde, l’attaquant du Stade Rennais a un sérieux concurrence estampillé FC Nantes devant lui…

Le débat autour de l’équipe de France s’est invité dans la saison d’Esteban Lepaul. Auteur de performances brillantes sous le maillot du Stade Rennais, l’attaquant breton nourrit forcément l’ambition de s’imposer à moyen terme chez les Bleus. Mais selon plusieurs observateurs, le chemin vers une convocation pour une grande compétition internationale reste encore long.

Parmi les voix qui ont récemment pris position, Walid Acherchour a livré une analyse sans détour sur la situation du Rennais, notamment en comparaison avec un profil bien plus installé au plus haut niveau : Randal Kolo Muani (27 ans).

« Kolo Muani, une connaissance du haut niveau que n’a pas Lepaul »

L’ancien attaquant du FC Nantes et du PSG représente aujourd’hui une référence à son poste en équipe de France, notamment grâce à son expérience dans les grands rendez-vous et sa polyvalence offensive. Acherchour résume clairement l’écart actuel entre les deux profils.

« Pour moi, il y a encore une étape à franchir pour aller en équipe de France. Kolo Muani, par rapport à ce qu’il a fait avec les Bleus, sa polyvalence… Il a une connaissance du haut niveau que n’a pas Lepaul. Pour le Mondial, c’est trop tôt », a-t-il analysé sur les ondes de RMC Sport. Un constat qui illustre la réalité du très haut niveau international, où l’expérience et la régularité dans les grands matchs pèsent autant que le talent brut. Pour Esteban Lepaul, cette concurrence représente un défi supplémentaire.

Une fin de saison canon à confirmer

Au Stade Rennais, l’attaquant continue de progresser et d’enchaîner les prestations solides, mais la marche vers les Bleus reste particulièrement exigeante, surtout à un poste où la France dispose déjà de profils confirmés. Randal Kolo Muani, malgré des périodes plus irrégulières en club, conserve une longueur d’avance dans la hiérarchie grâce à son vécu en sélection, sa capacité à évoluer dans plusieurs systèmes et son expérience des grands événements internationaux.

Le Stade Rennais suit évidemment de près l’évolution de son attaquant, qui incarne l’un des paris offensifs du projet. Mais pour espérer franchir un cap en équipe de France, Lepaul devra encore confirmer sur la durée et s’imposer dans un contexte de concurrence très relevée. Pour l’instant, le message est clair : le rêve des Bleus reste ouvert, mais la route est encore longue.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)