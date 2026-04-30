L’arbitre du match entre le FC Nantes et l’OM (samedi, 15h) est connu et n’est pas spécialement une bonne nouvelle pour les Canaris.

Mauvaise nouvelle pour le FC Nantes à deux jours de la réception de l’OM. Le site officiel de la Ligue a dévoilé la désignation des arbitres pour la 32e journée de championnat, et la rencontre de la Beaujoire sera dirigée par Jérémie Pignard. Un nom qui ne sourit pas particulièrement aux Jaune et Vert.

Un historique défavorable pour le FC Nantes

L’arbitre de 38 ans, habitué de la Ligue 1 avec plus de 100 matchs au compteur, a déjà croisé la route du FC Nantes à 18 reprises. Le bilan est clairement négatif pour les Canaris : 3 victoires, 8 matchs nuls et 7 défaites. Une statistique qui nourrit forcément une certaine prudence côté nantais, même si elle ne préjuge évidemment pas du déroulement du match.

Cette saison, Jérémie Pignard a déjà arbitré une rencontre du FCN, remportée face au Havre (2-0) à la Beaujoire le 22 février dernier. Un match marqué notamment par un penalty accordé aux Nantais et transformé par Ignatius Ganago. Depuis, les Canaris n’ont plus réussi à s’imposer.

Une équipe arbitrale complète pour FC Nantes–OM

Pour ce choc face à Marseille, Jérémie Pignard sera assisté par Medhi Rahmouni et Brice Parinet Le Tellier sur le terrain. Hamid Guenaoui et Yann Flament seront en charge de la VAR. Un dispositif complet pour une rencontre qui s’annonce déjà sous tension entre deux équipes aux dynamiques opposées et aux objectifs bien différents.

Pour Vahid Halilhodžić et ses joueurs, ce type de détail ajoute une couche supplémentaire de vigilance avant une rencontre déjà importante dans la fin de saison. Face à un OM toujours dangereux dans ce genre de déplacement, le FC Nantes devra surtout se concentrer sur son contenu pour espérer inverser une dynamique compliquée. Mais dans un contexte déjà fragile, chaque élément extérieur est désormais scruté de très près par les supporters canaris.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)