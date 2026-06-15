Stade Rennais : Rennes prépare deux ventes surprises en défense !

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Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

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Le mercato s’annonce particulièrement animé du côté du Stade Rennais. Qualifié pour la prochaine Ligue Europa après sa sixième place en Ligue 1 et la victoire du RC Lens en Coupe de France, le club breton veut profiter de l’été pour franchir un cap. Mais pour renforcer l’effectif, Rennes pourrait aussi devoir faire de la place.

Et selon les informations de Ouest France, deux titulaires de la saison passée pourraient être sacrifiés dans les prochaines semaines : Lilian Brassier et Alidu Seidu. Deux défenseurs sous contrat jusqu’en 2029, mais qui ne seraient pas retenus en cas de belle offre.

Rennes veut changer de dimension en défense

Après une saison globalement positive, mais marquée par certaines limites défensives, le Stade Rennais souhaite renforcer sérieusement son arrière-garde. Le club breton piste notamment le grand espoir portugais Gonçalo Oliveira, tout en travaillant sur l’arrivée d’un autre défenseur central plus expérimenté.

L’objectif est clair : bâtir un nouveau binôme défensif capable d’accompagner les ambitions européennes du club. Avec l’Europa League au programme, Franck Haise aura besoin d’un effectif plus solide, plus fiable et plus compétitif pour tenir le rythme sur tous les tableaux.

Mais ces envies de renforts pourraient avoir des conséquences directes sur certains cadres de l’effectif actuel.

Brassier et Seidu sur le marché

D’après Ouest France, Lilian Brassier et Alidu Seidu ne seront pas retenus en cas d’offre intéressante. Une décision forte, puisque les deux joueurs ont régulièrement été utilisés cette saison et faisaient partie des éléments importants de la rotation défensive rennaise.

Alidu Seidu, ancien joueur de Clermont, est valorisé autour de 6 millions d’euros. Son contrat court jusqu’en juin 2029, ce qui permet au Stade Rennais de garder la main dans les négociations. Solide, intense et capable d’évoluer dans plusieurs positions défensives, il pourrait attirer des clubs à la recherche d’un profil fiable et encore jeune.

Lilian Brassier, de son côté, est estimé à environ 12 millions d’euros. Après son passage compliqué à l’Olympique de Marseille, le défenseur s’est plutôt bien relancé en Bretagne. Mais Rennes semble désormais prêt à écouter les propositions pour l’ancien Brestois, lui aussi lié au club jusqu’en 2029.

Un mercato qui peut marquer un tournant

Ces possibles départs montrent que le Stade Rennais ne veut pas simplement ajuster son effectif, mais bien le remodeler. La qualification européenne donne de nouvelles perspectives au club, mais elle impose aussi un niveau d’exigence supérieur.

En acceptant l’idée de vendre deux titulaires, Rennes envoie un message clair : personne n’est intouchable si le club estime pouvoir progresser sportivement et financièrement. Le chantier défensif pourrait donc devenir l’un des grands dossiers de l’été.

Reste désormais à savoir si des offres concrètes arriveront pour Brassier et Seidu. Mais une chose est sûre : le Stade Rennais prépare déjà un mercato ambitieux, avec la volonté de passer un vrai cap derrière.