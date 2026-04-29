FC Nantes : Aristouy s’est permis un autre tacle très appuyé contre Waldemar Kita

Comme déjà relayé sur notre site ce lundi, Pierre Aristouy a taclé Waldemar Kita au cours d’une interview. Et il ne s’est pas contenté que d’une seule déclaration.

Deux ans et demi après son éviction du FC Nantes, Pierre Aristouy a retrouvé un banc. L’ancien entraîneur des Canaris va prendre les commandes de l’USSA Vertou, pensionnaire de National 3, dans un contexte plus apaisé mais chargé de symboles.

Un retour aux sources pour celui qui, après avoir connu la Ligue 1 et la pression d’un club historique, a choisi de redescendre dans l’échelle du football français pour retrouver du sens et du terrain.

“Il manque une culture de la performance” : le constat qui dérange

Malgré tout, Aristouy garde toujours un œil sur son ancien club, comme déjà relayé sur notre site lundi. Dans son entretien accordé à Ouest-France, il a livré une autre analyse sans filtre de la situation tout en taclant une nouvelle fois les Kita :

« Elle m’attriste, mais je ne suis pas surpris. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Il manque une culture de la performance, mais surtout une unité à l’intérieur même du club. Il y a des fonctionnements trop toxiques pour que cela marche. Quand les entraîneurs se succèdent et que les choses se répètent, ce n’est peut-être pas que la faute de l’entraîneur… »

Un club dans une spirale inquiétante

Historiquement l’un des clubs majeurs du football français (8 titres de champion de France), le FC Nantes a progressivement perdu sa stabilité structurelle depuis plusieurs années.

Les résultats sportifs récents traduisent cette fragilité : manque de continuité, difficulté à installer une identité de jeu durable, et tensions internes récurrentes.

Dans ce contexte, les mots d’Aristouy prennent une dimension particulière. Lui qui a brièvement dirigé l’équipe première en 2023-2024 avant d’être remercié, estime que les problèmes dépassent largement le seul terrain.

Vertou, un choix à contre-courant

En s’engageant à l’USSA Vertou, club amateur de la région nantaise évoluant en National 3, Pierre Aristouy fait un choix assumé : celui du projet plutôt que de la lumière.

Le club, basé dans la périphérie de Nantes, évolue depuis longtemps à ce niveau sans grande variation sportive majeure.

Pour Aristouy, ce retour à une échelle plus humaine ressemble autant à une respiration qu’à une reconstruction professionnelle.

Une parole qui continue de faire écho

Au-delà de son nouveau défi, c’est bien la cohérence du discours de Pierre Aristouy qui interpelle. Ses critiques sur le fonctionnement du FC Nantes ne sont pas isolées : elles s’inscrivent dans une série de constats similaires émanant d’anciens entraîneurs et observateurs du club.

Et alors que Nantes lutte pour retrouver de la stabilité, ces propos continuent de résonner comme un avertissement alors que le FCN pourrait voir sa descente en Ligue 2 actée dès ce week-end.