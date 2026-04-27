FC Nantes : Pierre Aristouy a retrouvé un club ! 

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C’est officiel : Pierre Aristouy est de retour sur un banc ! L’ancien entraîneur du FC Nantes entame un nouveau chapitre inattendu de sa carrière… du côté de USSA Vertou.

Un retour aux sources surprenant

Après plusieurs mois sans club, Aristouy était attendu ailleurs. Certains l’imaginaient revenir à la Jonelière, d’autres le voyaient rebondir dans un club de Ligue 2. Finalement, c’est en National 3 que le technicien a choisi de relancer sa carrière.

Le club de Vertou a officialisé sa venue pour la saison 2026-2027, avec un message clair : ouvrir un nouveau cycle après une saison mouvementée.

Un défi ambitieux dans un contexte délicat

L’USSA Vertou sort d’un exercice compliqué, marqué par un maintien arraché et des turbulences internes, notamment après la mise à pied d’Yvonnick Sidaner.

Dans ce contexte, l’arrivée d’un profil comme Aristouy n’a rien d’anodin. Le club mise sur son expérience et sa capacité à structurer un projet sportif solide.

Un passage marquant à Nantes

Pour les supporters du FC Nantes, ce nom résonne forcément.

Arrivé en pompier de service en Ligue 1, Aristouy avait réussi à maintenir le club lors de la saison 2022-2023. Un exploit qui lui avait valu une certaine reconnaissance… avant une éviction brutale quelques mois plus tard, alors que Nantes pointait à une honorable 11e place.

Une décision qui reste encore aujourd’hui incomprise par une partie des fans.

Un formateur reconnu

Au-delà de son passage chez les pros, Pierre Aristouy possède un véritable ADN de formateur.

Double champion avec la réserve nantaise (N3 et N2), mais aussi double champion de France U19, il incarne une philosophie basée sur la progression des jeunes et le collectif.

Un profil parfaitement en phase avec l’identité de Vertou.

Une relance… avant un retour au sommet ?

Ce choix peut surprendre, mais il pourrait s’avérer stratégique.

En reprenant un projet à taille humaine, Aristouy se donne l’opportunité de reconstruire, de remettre en place ses idées… et pourquoi pas, de revenir rapidement sur le devant de la scène.

Une chose est sûre : du côté de USSA Vertou, l’arrivée d’Aristouy marque un tournant.

Et pour lui, c’est peut-être le début d’une nouvelle ascension