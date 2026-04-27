Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, a eu droit à un autre tacle d’un ancien entraîneur, après celui de Luis Castro durant le week-end.

Décidément, Waldemar Kita prend cher depuis son interview à Eurosport ! Le propriétaire du FC Nantes a fait grincer des dents en interne avec ses critiques à l’encontre de son fils et du directeur sportif. Pierre Ménès l’a également repris de volée en rappelant que le Franco-Polonais ne comprend absolument rien au football, même s’il pense le contraire. Et puis ce lundi, c’est au tour de Pierre Aristouy de mettre un tacle à son ancien patron à l’occasion d’une interview à Ouest-France.

« J’ai passé un mauvais moment après mon éviction du FC Nantes »

Celui qui a été entraîneur du FC Nantes du 9 mai au 29 novembre 2023 vient d’être nommé à la tête de l’USSA Vertou. A la question de savoir pourquoi il n’avait pas replongé plus tôt, il a répondu : « Jusqu’ici, je n’étais pas prêt. J’ai passé un mauvais moment après mon éviction du FC Nantes. J’étais écœuré et je m’étais éloigné du football. Il me fallait un temps pour retrouver la joie d’entraîner ». Aristouy avait été nommé à la place d’Antoine Kombouaré, contre l’avis de Waldemar Kita, qui n’a jamais eu confiance en lui. Six mois plus tard, il était remplacé par Jocelyn Gourvennec.

Cet épisode comme les suivants prouvent combien Waldemar Kita n’a aucune confiance en ses entraîneurs. Depuis son arrivée au FC Nantes, il y a près de deux décennies, il en a changé 22 fois alors que la Maison Jaune n’en avait eu que 19 lors de ses soixante premières années…

🚨🚨 ENTRETIEN USSA Vertou : « Entraîner ? J’ai ça en moi », assure Pierre Aristouy, de retour sur un banc #Vertou USSA #FCNantes #National 3 @OuestFrance https://t.co/Sczmk9zu8A — David Phelippeau (@dphelippeau) April 27, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

02/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2