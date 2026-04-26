FC Nantes : les Kita ont choisi leur directeur sportif pour accompagner Pantaloni

Après la confirmation de la piste Olivier Pantaloni pour le poste de futur coach au FC Nantes, le favori pour le poste de directeur sportif se précise aussi, selon nos informations.

Le FC Nantes s’active en coulisses et prépare une véritable révolution interne. Alors que la piste menant à Olivier Pantaloni pour le poste d’entraîneur prend de l’ampleur, un autre chantier majeur est en train de se dessiner : celui de la direction sportive.

Le club nantais travaille activement à la mise en place d’un directeur sportif pour accompagner le futur coach dans la reconstruction du projet. Une évolution stratégique forte, dans la continuité de ce qui se fait désormais dans la majorité des clubs professionnels.

Aujourd’hui, l’idée est de recréer une véritable cellule sportive structurée, capable d’assurer cohérence et stabilité sur le long terme, ce qui a cruellement manqué au FCN sur les dernières années.

Demba Ba en pole position

Et selon les informations de notre correspondant Bastien Aubert, un nom se détacherait clairement : celui de Demba Ba. Ancien international sénégalais, passé notamment par Chelsea ou Newcastle, il s’est reconverti dans un rôle de dirigeant. Actuellement directeur sportif à Dunkerque, il s’est construit une réputation montante dans ce domaine, avec des résultats rapides et une vision moderne du football.

Son très gros travail avec l’USLD a fait grimper sa cote, et d’autres clubs se sont déjà intéressés à lui, à commencer par le FC Lorient selon une info de L’Équipe publiée début avril.

Un duo Pantaloni – Demba Ba en réflexion

L’idée en interne serait claire : construire un binôme fort entre le futur entraîneur et le directeur sportif. Dans cette optique, le profil d’Olivier Pantaloni correspond parfaitement à un projet structuré, où le coach travaille en étroite collaboration avec une direction sportive définie. Le technicien devrait quitter le FC Lorient à l’issue de la saison, ce qui ouvre la porte à une arrivée à Nantes.

La possible nomination de Demba Ba viendrait alors compléter ce nouveau cycle, avec une logique claire de reconstruire un projet cohérent, en Ligue 2 étant donné que le club se rapproche plus que jamais de la relégation.

Un tournant pour le FCN

Si ces deux dossiers se concrisent, le FC Nantes amorcerait un virage important dans son organisation. Entre un entraîneur expérimenté et un directeur sportif nouvelle génération, le club chercherait à poser les bases d’un projet plus structuré, après plusieurs saisons marquées par l’instabilité.

Les prochaines semaines s’annoncent décisives. Mais une chose est sûre : en interne, le chantier est lancé… et il pourrait profondément transformer le visage du FC Nantes.