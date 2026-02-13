À LA UNE DU 13 FéV 2026
FC Nantes : Baptiste Drouet a payé ses flops… et la gestion des Kita

Par Laurent Hess - 13 Fév 2026, 05:00
Le FC Nantes a décidé de remercier son responsable du recrutement Baptiste Drouet. Pas vraiment une surprise…

Une semaine après la fin du Mercato, le FC Nantes a annoncé hier à son directeur de la cellule recrutement Baptiste Drouet la fin de sa mission. Il était en poste depuis trois ans. Ce jeudi, Tribune Nantaise liste les nombreuses erreurs de casting du FCN et notamment Ronaël Pierre-Gabriel, Adson, Marquinhos, Lamine Diack, Jean-Philippe Gbamin, Mayckel Lahdo, Hyun-Seok Hong, Hyeok-kyu Kwon, Junior Mwanga, qui ont tous quitté le club moins de six mois après leur arrivée. Pas glorieux… L’éviction de Baptiste Drouet est considérée comme « une conséquence logique au vu des nombreux échecs encore présents cette saison », selon le média, qui gratifie tout de même Drouet que quelques bons coups en citant Douglas Augusto, Matthis Abline et Johann Lepenant. L’été dernier, Drouet avait été impliqué dans la venue de Luis Castro et aussi sur le recrutement d’Uros Radakovic et d’Amady Camara, toujours au FC Nantes mais relégués au fin fond du banc.

Pas la cause de tous les maux du FC Nantes

Pour dédouaner Drouet, Tribune nantaise rappelle tout de même qu’il a dû composer avec très peu de moyens : « Plus de 40 millions d’euros de ventes, quasiment pas réinvestis sur le mercato. Des prêts à ne plus savoir où donner de la tête et des joueurs libres », tout en ajoutant une autre circonstance atténuante : « Lors de son premier mercato, la non-réussite de joueurs comme Adson ou Marquinhos est probablement liée aussi au contexte nantais et à un manque de suivi des joueurs étrangers qui arrivent en France et dans la ville. En conclusion, son départ est logique, mais ne vient pas remédier à tous les nombreux problèmes qui causent ces mercatos ratés côté nantais depuis plusieurs années. » Un avis partagé par de nombreux supporters et observateurs.

