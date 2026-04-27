Après l’avoir allumé dans une interview, le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, a entendu la réponse de Luis Castro et a décidé… de calmer le jeu !

C’est un communiqué qu’on n’attendait pas du tout ! Du moins dans son contenu. Ce lundi, Waldemar Kita a décidé de répondre à Luis Castro. L’entraîneur portugais, nommé à la tête des Canaris durant l’été et limogé dès le mois de décembre, a été traité de « simple éducateur » par le propriétaire du FC Nantes et désigné comme principal responsable de la relégation qui se profile. Kita lui reprochait également d’avoir rapidement rebondi à Levante, sous-entendant qu’il avait commencé à négocier son arrivée alors qu’il était encore en poste à Nantes. Castro a répondu de façon soft à son ancien employeur…

« Je n’ai aucune animosité vis-à-vis de Luis Castro »

Alors qu’on pouvait s’attendre à une nouvelle sortie musclée de Kita, c’est tout l’opposé qui ressort de son communiqué ! Le dirigeant, qui craint peut-être des poursuites pour diffamation, a décidé d’arrondir les angles dans son communiqué : « A la suite de la parution d’un récent entretien, certains de mes propos ont fait l’objet d’interprétations qui ne correspondent pas à ma pensée. Je tiens à le rappeler avec clarté : je n’ai aucune animosité vis-à-vis de Luis Castro. Luis Castro est un homme de football et un professionnel et il n’a jamais été dans mon intention de le dénigrer. Les difficultés sportives traversées cette saison sont collectives et engagent l’ensemble du club, à commencer par moi-même en qualité de Président. En tant qu’homme de football moi-même je souhaite que le prestigieux club de Levante réussisse son parcours en fin de championnat ».

On aura compris l’utilisation du mot « prestigieux » pour désigner le club de Levante que Waldemar Kita était dans une logique de réconciliation avec à la fois Luis Castro et son nouvel employeur.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

02/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2