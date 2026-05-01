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FRANCE

ASSE : Montanier perd encore un titulaire à Rodez ! 

Par Bastien Aubert - 1 Mai 2026, 11:14
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Aimen Moueffek (ASSE)

L’infirmerie de l’ASSE continue de se remplir avec un nouveau forfait enregistré pour le périlleux déplacement à Rodez (samedi, 20H).

L’ASSE voit encore ses plans bouleversés à l’approche de son déplacement à Rodez. Alors que Philippe Montanier espérait récupérer plusieurs éléments pour cette rencontre importante de Ligue 2, une nouvelle mauvaise nouvelle est tombée en interne : Aïmen Moueffek ne fera pas le voyage avec le groupe stéphanois.

Moueffek forfait à Rodez ! 

Selon Peuple Vert, le milieu marocain est touché et trop juste physiquement pour tenir sa place. Il avait pourtant été espéré jusqu’au dernier moment après un coup reçu lors de la rencontre face à Troyes, mais les derniers examens ont confirmé son forfait. Une absence qui s’ajoute à une infirmerie déjà bien remplie et qui complique encore un peu plus la gestion de l’effectif pour Philippe Montanier. Dans une période où l’ASSE doit impérativement retrouver de la stabilité, ces pépins physiques répétés freinent la continuité recherchée dans le onze de départ.

L’infirmerie de l’ASSE pleine à craquer 

Moueffek représente pourtant un profil important dans le milieu de terrain stéphanois. Par son activité, son impact à la récupération et sa capacité à se projeter, il apporte un équilibre précieux dans l’entrejeu. Son absence oblige donc le staff à revoir ses plans à quelques heures d’un déplacement toujours délicat à Rodez. Dans un championnat de Ligue 2 particulièrement serré, chaque détail compte, et les absences cumulées commencent à peser sur la dynamique des Verts. La gestion de l’effectif devient un véritable casse-tête pour Montanier, contraint d’adapter ses choix dans ce sprint final.

Ce nouveau forfait vient s’ajouter à une série de coups durs qui fragilisent la stabilité du groupe, au moment où l’ASSE aurait justement besoin de continuité et de certitudes pour relancer sa saison. Face à Rodez, les Verts devront donc une nouvelle fois composer avec des ajustements. Difficile fin de saison dans le Forez.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

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