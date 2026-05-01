RC Lens, ASSE Mercato : Koffi va revenir à Lens, Leca a déjà tranché son avenir !

Prêté par le RC Lens au à Angers cette saison, Hervé Koffi s’est imposé comme l’un des gardiens les plus performants de Ligue 1. Mais à l’approche du mercato estival 2026, son avenir semble désormais se préciser, alors que l’ASSE avait été citée parmi les prétendants.

Une saison pleine à Angers, mais sans option d’achat

Arrivé en prêt sans option d’achat, le portier burkinabè a parfaitement relancé sa carrière en Anjou. Titulaire indiscutable, il a grandement contribué aux bonnes performances défensives du SCO, aujourd’hui parmi les meilleures du championnat. Il vient d’ailleurs d’être nommé pour remporter le trophée de meilleur gardien du championnat.

Problème : contrairement à de nombreux prêts, aucun accord automatique n’existe pour un transfert définitif. Et surtout, les contraintes financières du club angevin compliquent sérieusement toute tentative de conservation. Angers doit composer avec les exigences de la DNCG et un salaire conséquent (en partie pris en charge par Lens), rendant l’opération difficilement viable.

La clause refusée qui change tout

Dans ce contexte, selon Mohamed Toubache-Ter, une clause estimée à 500 000 € aurait pu permettre au SCO de sécuriser l’avenir de Koffi. Mais celle-ci n’aurait finalement pas été validée, notamment pour des raisons réglementaires.

Conséquence directe : Angers se retrouve aujourd’hui sans solution simple pour conserver son gardien, malgré sa volonté initiale.

Lens en position de force

Sous contrat avec le RC Lens jusqu’en 2028, Hervé Koffi devrait logiquement revenir dans l’Artois cet été. Et la donne a changé.

Grâce à sa saison réussie, sa valeur marchande a fortement augmenté. Le club lensois aurait même revu ses exigences à la hausse, avec un prix fixé à environ 8 millions d’euros pour lâcher son gardien, comme déjà révélé sur notre site. Un prix jugé assez élevé pour l’ASSE, qui fait partie des candidats.

Dans ce dossier, Lens dispose devrait donc vendre Koffi, voire le prêter une nouvelle fois comme précisé par Toubache-Ter.

Un avenir encore ouvert

Interrogé récemment, Hervé Koffi lui-même reste dans l’incertitude :

« Je suis sous contrat avec Lens… on verra bien ce qui va se passer »

Courtisé, performant et désormais valorisé, le gardien de 29 ans pourrait être l’un des dossiers chauds du mercato lensois.

Verdict : tendance à un départ… ou un nouveau prêt

Sauf retournement de situation financier à Angers, un transfert vers le SCO semble aujourd’hui compromis.

Le scénario le plus probable ? Un retour à Lens suivi d’une vente ou d’un nouveau prêt. Une chose est sûre : après sa saison pleine, Hervé Koffi ne manque plus de prétendants.