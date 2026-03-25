Prêté à Angers sans option d’achat, Hervé Koffi (29 ans) devrait revenir au RC Lens cet été et a déjà envoyé un premier message fort à son concurrent, Robin Risser (21 ans).

Hervé Koffi (29 ans) est attendu de pied ferme cet été au RC Lens. Mais un retour de l’actuel gardien d’Angers ne devrait pas être de tout repos pour Robin Risser (21 ans), le gardien titulaire du club nordiste depuis l’été dernier.

Koffi, leader dans les chiffres

Cette saison, Koffi s’est en effet imposé comme le gardien le plus performant de Ligue 1 selon le pourcentage d’arrêts. Avec 77,8 % de ballons détournés, il devance Risser, actuellement à 74,7 %, ainsi que Geronimo Rulli (73,6 %) et Matvey Safonov loin derrière (64,0 %). Ces statistiques témoignent non seulement de la qualité actuelle de Koffi, mais aussi de son potentiel à s’imposer comme un élément indispensable du RC Lens la saison prochaine.

Une saison réussie à Angers

Prêté au SCO, Koffi a pleinement profité de son temps de jeu pour montrer son talent et confirmer qu’il pouvait assumer un rôle majeur dans un club de Ligue 1 ambitieux. Ses arrêts réflexes, sa régularité et sa capacité à peser sur les matches ont fait de lui un des meilleurs portiers du championnat, et un candidat naturel pour reprendre le flambeau au RC Lens. Pour l’équipe nordiste, cela signifie que le poste de gardien, jusque-là dominé par Risser, pourrait connaître un véritable bouleversement.

Le défi Risser

Risser, solide depuis son arrivée de RC Strasbourg, ne sera pas laissé de côté mais il sait que Koffi reviendrait avec des arguments indiscutables. Cette bataille pourrait s’avérer bénéfique pour le RC Lens. Au-delà du simple affrontement entre deux gardiens, ce retour pourrait créer un effet positif pour l’ensemble de l’équipe. La pression exercée par la présence de Koffi pourrait pousser Risser à élever son niveau, et vice versa. Pour le staff lensois, cela signifie plus de garanties pour l’avenir et la possibilité de préparer sereinement la saison prochaine avec un choix stratégique entre deux portiers de haut niveau.

Koffi, un retour stratégique ?

La saison prochaine s’annonce donc passionnante pour les supporters du RC Lens. Entre Koffi et Risser, le duel pour la cage promet d’être l’un des principaux sujets de discussion de l’été, et pourrait décider de l’équilibre de l’équipe sur tous les fronts. Le RC Lens dispose désormais d’un choix stratégique de taille… reste à voir qui prendra l’avantage.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France