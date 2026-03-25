Interrogé dans L’Équipe sur le report du match contre le PSG le 11 avril, le directeur général du RC Lens Benjamin Parrot fait quelques révélations croustillantes. Et il n’est pas le seul.

La tension monte d’un cran. Le report du choc entre le RC Lens et le PSG fait déjà des étincelles. Et les déclarations de Benjamin Parrot vont sans doute mettre de l’huile sur le feu.

Parrot dézingue la LFP

Interrogé par L’Équipe, le directeur général du RC Lens n’a pas mâché ses mots. S’il reconnaît que le PSG est dans son droit de demander ce report en raison de la Ligue des champions de l’UEFA, il pointe clairement du doigt la décision de la LFP : Si la LFP ne défend pas la Ligue 1, qui va la défendre ? (…) Ça pose la question de l’équité sportive. » Pour le dirigeant nordiste, cette situation envoie un message inquiétant : le championnat deviendrait une simple variable d’ajustement du calendrier européen.

Un calendrier qui ne passe pas

Le problème est aussi très concret pour le RC Lens. Un report au mois de mai créerait un déséquilibre total dans la fin de saison. « On se retrouverait sans compétition pendant quinze jours, puis à enchaîner les matches”, déplore Parrot. Autre point de friction : l’absence de réel accord entre les deux clubs, pourtant habituel dans ce genre de décision. Quand on décale, normalement les deux intéressés sont d’accord (…) Là, on est dans un cas où l’un des intéressés ne peut pas avoir voix au chapitre », fulmine-t-il.

« Le PSG a peur de Lens »

Mais c’est surtout la sortie de Hugo Guillemet qui a mis le feu aux poudres. Sur La Chaîne L’Équipe, le journaliste a lâché une phrase choc : « Le PSG n’a pas peur de Liverpool, ils ont peur de Lens. Ils ont peur de se faire taper à Bollaert. » Une déclaration forte qui relance totalement la pression autour de cette affiche, déjà très attendue. Et une chose est sûre : du côté de Bollaert, l’accueil réservé au PSG risque d’être particulièrement chaud.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France